轮流创200米最快成绩 谢莉卡加比点亮来临田径世锦赛

（金斯顿法新电）牙买加女飞人谢莉卡·杰克逊于星期天（7月9日）举行的牙买加田径锦标赛跑出今年最快成绩后，东京奥运会铜牌得主加比·汤姆斯立刻在美国田径锦标赛超越前者，使下个月的世界田径锦标赛女子200米项目的竞争备受关注。

世界冠军谢莉卡以出色表现巩固自己在牙买加女子短跑的地位，在200米跑中以21秒71夺冠，是继上星期五（7日）的100米后，再次跑出世界级成绩。她当时在100米以10秒65夺冠，创造该项目的今年最快成绩。

加比在美国田径锦标赛没有角逐100米，但在200米半决赛率先跑出21秒86的2023年最快成绩。谢莉卡之后以21秒71超越了前者，但加比几小时后就在决赛中还以颜色，以21秒60夺冠，重夺今年第一的位置。

尽管没在同个赛场竞争，但谢莉卡和加比的隔空较量可说是让人看得十分过瘾，并为8月19日至27日在匈牙利布达佩斯举行的田径世锦赛增添更大的看头。

加比透露，已为来临世锦赛做好准备，她说：“在我跑出世界第一快成绩后，我立刻看到她做得更好，所以我当时想，好吧，开始吧。”

加比因伤无缘上届世锦赛

随着加比跑出比谢莉卡更快的成绩，并夺回本赛季世界第一位置，这样的结果与去年的美国锦标赛形成鲜明对比，因为加比当时因腿筋受伤影响表现，未能获得世锦赛资格。

她在受访时说：“去年来到这里并且受伤，令我感到心碎，但今年我真的准备好了。我极度渴望胜利，我想我比任何人都想赢。”

在上周以前，今年的女子200米最快成绩属于跑出21秒91的圣卢西亚女将朱利安·阿尔弗雷德。在上届世锦赛中，获得前三名的分别是谢莉卡（21秒45）、谢莉安·弗雷泽·普莱斯（21秒81）和迪娜·阿舍-史密斯（22秒02）。

同样来自牙买加的谢莉安是三届奥运会金牌得主，她这次在牙买加锦标赛200米以22秒26居次。