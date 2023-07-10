零丢球夺U21欧青赛冠军 英格兰足球进入黄金时代？

六战全胜不丢一球夺冠，九年六夺大赛冠军，英格兰足球统治了青少年赛场，未来十数年或将是他们的黄金时代。

在刚刚结束的欧洲21岁以下（U21）青年足球锦标赛中，英格兰以六场全胜且不丢一球的完美战绩夺冠。青少年赛事舞台上，英格兰近九年拿下了六个大赛冠军，几乎一家独大，在成年组欧锦赛和世界杯上实现突破，似乎也指日可待。

在U21欧青赛中，英格兰面对以色列（两场）、捷克、德国、葡萄牙和西班牙这五大对手，没有一场丢球。完美的防守表现是英格兰时隔39年再夺U21欧青赛冠军的的关键因素，而相信对于英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）而言，这也是让他最感欣慰的现象。

英格兰国家队正面临着后防球员青黄不接的问题。马圭尔（Maguire）状态下滑明显，斯通斯（Stones）在曼市（Man City）位置前提，不再担任中卫，沃克（Walker）已经年满32岁，年纪偏大，伤病较多，索思盖特急需在防线上引入新鲜血液。

克尔维尔有望率先进入国家队

U21队20岁的主力中卫克尔维尔（Colwill），相信是最有可能迅速进入国家队的球员。

他在切尔西（Chelsea）青训营中成长，过去两个赛季分别租借效力英冠的哈德斯菲尔德（Huddersfield）和英超的布赖顿（Brighton）。上赛季在布赖顿他逐步成长为主力，布赖顿上月曾出价3000万英镑（约5180万新元）希望将他买下，但切尔西毫不犹豫地拒绝了这一报价。

克尔维尔身高1米89，速度和力量兼备，并且有很强的控球和传球能力，完全契合现代足球踢法。在U21欧青赛之前，克尔维尔已被英格兰国家队征召过，但还没有出场机会。

克尔维尔（左）已经进入过英格兰国家队大名单。（路透社）

克尔维尔的中卫搭档哈伍德·贝利斯（Harwood-Belis）和门将特拉福德（Trafford），也都在这届比赛中表现出色。不过英格兰在门将位置上人才济济，特拉福德仍须等待。至于哈伍德·贝利斯，他虽是U21队队长，却还没有在英超上场过，需要继续积累经验。

翼将史密斯·罗（Smith-Rowe）是U21队中唯一有国家队出场经验的球员，他在“三狮军团”出场过三次，攻入过一个进球。史密斯·罗在阿申纳（Arsenal）已经穿上了象征核心的10号球衣。在本届U21欧青赛中，他攻入了两球，和阿切尔（Archer）、安东尼·戈登（Anthony Gordon）并列，成为队内最佳射脚。

仍缺少天皇巨星

其他令人印象深刻的球员还有雅克布·拉姆齐（Jacob Ramsey）、琼斯（Jones）、吉布斯·怀特（Gibbs-White）等，不过这些才华横溢的中前场球员未来想要进入国家队，仍面临着极其激烈的挑战。

21岁的萨卡也是适龄球员，但他早已在国家队站稳脚跟，没有参加欧青赛。（路透社）

实际上，这次在欧青赛中夺冠的英格兰U21队还不是最强阵容，萨卡（Saka）、福登（Foden）、桑乔（Sancho）和贝林厄姆（Bellingham）这些如雷贯耳的球星们虽都是适龄球员，但都没有参赛，这不禁让人们更深切地感受到，英格兰的年轻足球人才储备雄厚。

至于他们能否将青年赛中的优势带入成年赛场，夺得欧锦赛和世界杯，完成英格兰足球自1966年就一直没有实现的夺冠梦想，我们只能拭目以待。

虽说英格兰未来十数年都会拥有一支世界级的阵容，但他们缺少了一位像梅西（Messi）、姆巴佩（Mbappe）这样能在关键时刻凭一己之力决定比赛的天皇巨星，这可能会是未来限制英格兰国家队在关键比赛中获胜的决定性因素。

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