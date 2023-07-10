效力曼联12年黯然离队 队友名宿为德赫亚抱不平

（曼彻斯特综合电）西班牙门将德赫亚（De Gea）星期六（7月8日）在社交媒体上宣布，与“红魔”曼联（Man Utd）结束长达12年的宾主关系，其队友费尔南德斯（Fernandez）与曼联名宿费迪南德（Ferdinand）事后双双批评球会对待球员的方式。

德赫亚与曼联的合同今年6月到期，虽然合同中包含了续约一年的选项，而双方也一度接近续约，但有报道称，曼联突然反悔，迫使德赫亚不得不宣布离开。

截至目前，德赫亚的下家还不得而知。由于曼市（Man City）、利物浦（Liverpool）、阿申纳（Arsenal）、切尔西（Chelsea）和纽卡斯尔（Newcastle）都对自己的现有门将感到满意，而托特纳姆（Tottenham）也刚签了新门将，因此德赫亚留守英超的机会不大。

德赫亚下站或是沙特阿拉伯

虽然一些西甲球会对他有意，但他们应该承担不起他的薪水，所以根据欧洲博彩公司的预测，德赫亚的下一站更有可能是今夏疯狂从欧洲挖人的沙特阿拉伯联赛。

但不论他最终前往何处，曼联对待这名两届英超最佳门将的方式都引来了诸多批评。曼联前后卫费迪南德说：“针对德赫亚是否还配得上留在曼联，这有待商榷，但他毕竟为这个球会付出了许多。他在那里效力了12年，好几次当选年度最佳球员。他为球会做出了巨大贡献，是一名杰出的专业足球员。

“很多人要他离开，这可以理解，也是公平的。我只是对球会处理此事的方式感到有些失望。”

德赫亚的队友费尔南德斯则在社交媒体Instagram限时动态上，连发三文道不舍和为对方抱不平。

他在第一个限时动态上写到：“你知道我对你的看法和会有多想你，兄弟”，并附上爱心。

第二个是“你应该在老特拉福德全场球迷的欢呼声中，告别这一段美好回忆。”

第三个则是“你在球会写下了历史，你的名字不会被遗忘，没有人能把它从你手中抢走。愿你和家人未来一切安好。”