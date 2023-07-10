加拿大自毁前程 送美国晋级金杯半决赛

（迈阿密综合电）美国和加拿大在本地时间星期一（7月10月）上午举行的中北美洲及加勒比金杯复赛中上演了一场疯狂对决，加拿大在2比1反超后送出乌龙球，并在点球战中踢失三球，双手把美国送进了半决赛。

在最后两场小组赛大胜对手的美国，本仗与加拿大战得难分难解。双方长时间僵持不下，直到第88分钟，美国才凭借替补球员巴斯克斯（Vazquez）的头球打破僵局，但他们却在完场前伤停补时三分钟送出罚球，加拿大中卫维多利亚（Vitoria）冷静操刀命中目标，将比赛拖入加时。

加时赛上半场，加拿大球员沙菲尔博格（Shaffelburg）上演精彩的个人秀，助球队以2比1超前，但令人意想不到的是，前锋肯尼迪（Kennedy）之后竟上演乌龙宴，让两队以2比2重返同一个起跑线，必须以点球大战定胜负。

连扑两点球 门将是美国获胜大功臣

去年加盟英超球队阿申纳（Arsenal）的美国门将特纳（Turner）在点球战中表现神勇，连续扑出加拿大的首两个点球。尽管美国也将首个点球踢飞，但他们之后稳住阵脚，而随着加拿大的最后一名球员布里姆（Brym）的点球打在横梁后弹出，美国最终凭点球以3比2获胜，连续12届晋级金杯四强。

美国将在12日举行的半决赛中对垒巴拿马，同一天晋级的牙买加则将与墨西哥争夺决赛权。