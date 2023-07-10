我国保龄球女队亚青赛夺冠

新加坡保龄球队星期一（7月10日）在第21届亚洲青年保龄球锦标赛赢得女团金牌，这是郑凯璘在本届比赛获得的第四枚奖牌。

这项比赛于本月4日至12日在泰国曼谷进行，我国团队在数日前的比赛一直与金牌缘悭一面，不过他们在星期一终于打破冠军荒，由郑凯璘、白欣仪、郑宁和许佳雯组成的女队在女团赛反超韩国，赢得冠军。

在前三局比赛中，韩国队发挥出色，打出870分、736分和848分领先，我国女队则以865分、830分和735分紧追在后。不过到了第四和第五局，韩国队陷入低迷，仅打出686分和691分，我国女队则维持稳定发挥，打出862分和803分，反超名次。

尽管韩国队在最后一局取得898的超高分，但我国获得的781分也足以站上最高领奖台，最终以4876总瓶分击败韩国（4729总瓶分），马来西亚以4524总瓶分排名第三。

这是郑凯璘获得的第四枚奖牌，她之前在女子个人赛获得银牌，在女子双人赛（搭档白欣仪）和全项赛则取得铜牌。

她告诉《联合早报》：“我感到非常惊喜，因为我在最近的比赛中并没有处于最好的状态，所以能看到我在训练中的努力取得回报非常欣慰。”

截至星期一，我国团队一共在本届亚青赛斩获一金一银三铜，另外一枚铜牌来自王敬龙的男子个人赛。

我国男队在星期一的男团项目中以第四名成绩完赛，总瓶分为4905分。

星期二（11日）将进行高手赛，郑凯璘、白欣仪、郑宁和许佳雯都晋级第一阶段，将与另外12名球员竞争奖牌。