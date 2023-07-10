今年总额逾125万元 林荣福奖学金创历年新高

今年共有来自37个不同项目的478名学生运动员受惠，奖学金总金额和18岁以下高水准组获奖人数均创下历来新高。

林荣福奖学金今年发放125万4000元奖励，创奖学金项目成立13年来最高金额。在18岁以下高水准组别中，有99名学生运动员获得，同样创历来新高。

新加坡奥林匹克基金会林荣福奖学金星期一（7月10日）在淡马锡理工学院为学生运动员举行颁奖仪式。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、新加坡奥林匹克基金会主席黄思绵，以及我国羽毛球前世界冠军骆建佑出席了活动。

羽毛球前世界冠军骆建佑星期一（10日）以受邀嘉宾身份亮相活动现场，与现场学生挥手致意。（梁麒麟摄）

在林荣福奖学金计划下，今年共有来自37个不同项目的478名学生运动员受惠。这些奖学金分四个组别颁发，其中有99人来自18岁以下高水准组（5000元），创下该组人数新高。其余来自小学组（107人，1000元）、中学组（164人，2000元）和高中与大专组（108人，3000元）。在18岁以下高水准组别中，拳击、地板钩球和橄榄球项目首次有选手获奖。

奖学金助力学生更上一层楼

2020年至2022年期间，许多国际赛事受到冠病疫情影响，这令运动员经历了一段“空窗期”。但在此期间，仍有不少学生运动员在本地和区域赛事中努力追求卓越，这使得今年18岁以下高水准组获奖人数及奖学金总金额创下历来新高。

来自诺雅初级学院的黄添欣（18岁）是拳击项目中首位获得这项奖学金的运动员。三年前，她因为兴趣接触了拳击运动，随后加入校外俱乐部，并参加了区域性赛事，赢得两个冠军。

她说：“很荣幸，能获得这个奖学金是对我的一种肯定，它能激励我，让我在拳击运动继续努力，取得更好的成绩。”

黄添欣也感谢新加坡奥林匹克基金会对拳击运动的认可和重视，“以前也有很多出色拳手，但可能过去他们没有足够多的平台和机会去展现自己，所以我还是非常庆幸有机会获得这份奖学金”。

同样首次获这个奖学金的短道速滑选手王奕（16岁）目前就读于新加坡体育学校，他表示，去年在韩国釜山一年的训练让他技术突飞猛进，并成功在今年4月的东南亚速滑比赛中斩获500米和1000米项目银牌。他说：“这份奖学金减轻了我生活上的负担，同时也促进我在赛道上滑得更快，更有竞争力。”

唐振辉：打造更成熟生态系统 激发运动员潜能

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（右一）与羽毛球选手吴忠汉（左一）、帆船选手胡瑞哲（左二）、骆建佑（后排左一）、林荣福儿子林伟杰（后排右一）、林荣福太太林里嫔（右二）、游泳选手林乙暄（中）合影留念。（梁麒麟摄）

唐振辉在奖学金颁发仪式上致辞时重申，政府致力于让所有新加坡人都能参与体育运动，帮助那些渴望成为优秀运动员的人发挥他们的才能，同时也给予优秀运动员支持，最大限度地激发他们的潜力。

他说，我国难以与人口众多的国家在赛场上正面交锋，新加坡能做的就是在现有基础上，不断审视我国在推进体育与体育人才上可以改进的地方，规划未来的优先事项，与利益相关方合作。

唐振辉也鼓励新加坡人勇敢追求体育兴趣和愿望，政府会与利益相关者建立合作伙伴关系，创造一个支持运动员运动生涯的良好生态系统，最大限度地发挥他们的潜力。”