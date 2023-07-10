外卡球员叶连娜闯入温网八强 俄小将米拉黑马之旅结束

因生产久疏战阵的叶连娜继续在本届温网拿出好表现，她以2比1击败白罗斯名将维多利亚后，将与世界第一的伊加争夺四强资格。此外，16岁俄罗斯小将米拉1比2不敌赛会25号种子麦迪逊，结束了这段神奇之旅。

（伦敦法新电）两位妈妈级球员在本地时间星期一（7月10日）凌晨展开较量，最终来自乌克兰的叶连娜·斯维托丽娜以2比1险胜白罗斯名将维多利亚·阿扎伦卡，挺进温布登网球锦标赛女单八强。叶连娜说，这是她女儿出生后“第二快乐的时刻”。

叶连娜与维多利亚这场较量充满火药味，前者因乌克兰被俄罗斯入侵多次表明立场，也不与俄罗斯和白罗斯球员在赛场上握手。

这场较量在一号球场进行，经过2小时46分钟的战斗后，叶连娜以2比6、6比4、7比6（11比9）胜出，获得复赛门票。

赛后，叶连娜依旧没和维多利亚握手，后者在球迷的嘘声中离开球场。

嫁给法国球员蒙菲尔斯并在去年10月生下女儿的叶连娜说：“这是我在生下女儿后，人生中第二个最快乐时刻。当我落后的时候，我听到你们（现场观众）为我加油，我几乎要哭出来了。”

叶连娜产后复出状态不俗

将满29岁的叶连娜在温网成绩不俗，她在这项大满贯赛事的最好成绩是2019年的四强，当时她不敌最终冠军、罗马尼亚名将西蒙娜·哈勒普。

因为是今年4月休完产假后才返回赛场，叶连娜本届温网持外卡出战。她复出后表现不俗，在上个月的法国公开赛打入八强，追平职业生涯在法网的最好成绩。

她说：“当我重新开始打球时，我没有想过会站在这里，没想到我能在草地打得这么好。我真的很享受这种氛围和这个机会。很感谢有机会在这里打球。”

接下来，叶连娜将在复赛中与头号种子、波兰好手伊加·斯瓦泰克争夺出线权。叶连娜和伊加都是典型的底线球员，拥有相似的打球风格。然而，伊加的发球、有力的两侧击球和流畅的移动是她的得分手段。这是她们职业生涯首次在草地赛事交手。

伊加过去在温网的最好成绩是16强，她在星期一进行的第四轮完成逆转，以6比7（4比7）、7比6（7比2）、6比3击败瑞士女将贝琳达·本西奇晋级。

俄小将米拉止步第四轮

此外，来自俄罗斯的天才少女米拉·安德列娃无缘在星期一晚上进行的16强赛延续她的黑马之旅，6比3、6比7（4比7）、2比6遭美国球员麦迪逊·凯斯逆转。

刚满16岁的米拉从资格赛一路打进第四轮，被外界给予厚望，认为她将来有可能复制已退役的俄罗斯美女玛利亚·莎拉波娃的成就。2004年，当年只有17岁的玛利亚在温网决赛击败美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯，首捧玫瑰露水盘。

面对表现出色的胡尔卡奇，上届男单冠军乔科维奇前两盘胜得并不轻松。（路透社）

男单方面，上届冠军乔科维奇在16强赛先取得领先，却因比赛无法在英国时间星期天（9日）晚上11时的宵禁前结束，所以进行至第二盘就暂时停赛。

在这场与17号种子胡尔卡奇的较量中，乔科维奇一直无法突破后者的发球局，比赛两次拖入抢七大战。乔科维奇表现神勇，两次抢七局都胜出，目前以7比6（8比6）、7比6（8比6）暂时领先。

乔科维奇与胡尔卡奇的比赛在本地时间星期一晚上9时半左右继续进行，安排在中央球场的第二场比赛。乔科维奇与胡尔卡奇在第三盘打得不可开交，但胡尔卡奇在关键的第12局率先取得破发，以7比5扳回一城。

第四盘，乔科维奇没有让胡尔卡奇继续破发。两人战至3比3后，乔科维奇破发后再保发，最终以6比4胜出，获得复赛资格。

乔科维奇接下来将与俄罗斯球员卢布列夫争夺四强资格，这也是今年初的澳大利亚公开赛之后，这两名球员再度在大满贯赛事八强相遇。卢布列夫一共八次打入大满贯复赛，但没有一次取得四强资格。