成绩不佳赛程频密 幼狮弃战亚运专攻亚洲杯外围赛

延期一年的杭州亚运会和23岁及以下（U23）亚洲杯外围赛赛期相近。虽然今年亚运会的年龄上限提高到24岁（U24），但由于不方便安排，多数国家将派U22队参赛，越南更派出U20队。我国则按照上周的改革建议，继马来西亚后也放弃亚运会男足赛。

考量到近期成绩不佳和赛程频密的因素，新加坡足球总会星期二（7月11日）下午宣布，将不会派“幼狮”22岁及以下足球队（U22）参加今年9月的杭州亚洲运动会。

足总在文告中表示，他们在和新加坡体育理事会及新加坡全国奥理会讨论后，作出这项决定。体理会支持这个决定，奥理会也没有反对意见。

幼狮队今年5月在柬埔寨东运会小组赛末轮0比7惨败马来西亚，四战一平三败垫底出局，糟糕的成绩引起热议。足总成立的独立调查委员会上周从备战体系、运动员心理、团队建设、饮食等多方面提出十大建议，并将东运会及U23亚洲杯暨奥运资格赛列为重点赛事，亚运会则不在其中。这项决定和建议保持一致。

幼狮队（红衣）在今年东运会0比7被马来西亚羞辱，引发全国上下热议。（新加坡足球总会提供）

U23亚洲杯外围赛一周后即亚运会

杭州亚运会将在9月23日到10月8日举行，足球赛事在9月19日提前开踢，但赛期并非在国际足球比赛日，而U23亚洲杯的外围赛则在9月6日到12日进行。两项赛事日期相近，足总因此决定以U23亚洲杯外围赛为主。不过，我国女子足球队仍将参加亚运会。

足总秘书长雅森说：“从调查的结果可了解，我们考量到球队需要备战每项赛事的时间，和球员们对各自球会、学校和国民服役的责任，由于亚运会就在外围赛过后，参加亚运会很有挑战性。”

除了新加坡，马来西亚也因决定专注在外围赛而不派队。我国早前也决定不参加今年8月17日到26日在泰国举行的U23亚细安锦标赛，成为唯一没有参赛的东南亚国家。

我国名宿：可专注外围赛 不参加亚运是好事

李美成（左）曾担任过多年的门将教练，图为他在2015年训练时任12狮门将的伊兹万。（档案照）

谈到弃战亚运的决定，70年代我国国门兼前国家队门将教练李美成说：“这应该是对的，他们东运会没有准备得很好，这回应该可以更好地准备。如果不是赛期太接近，应该让他们参赛。但两项赛事太接近，如果主力在第一项赛事受伤，下来应该很艰难。”

他也认为，幼狮队这个年龄段的球员数量不足，必须从年轻培养更多小球员，才不会让国家队断层。

另一位70年代国脚何光福则认为，在东运会表现糟糕之后，我国应该暂时忘了参加亚运会的事。“不参加反而是好事，须要给他们时间重整。亚运会的水平更高，那些中东队想必都很希望和新加坡同组，虽然都说参赛增加经验，但我认为如果场场惨败，基本上你学不到东西。”

球员时代担任前锋的何光福，是1977年帮助我国赢得马来西亚杯（又称“金杯”）的成员之一。（档案照）

在何光福看来，目前这批球员无论是球技还是体能都不达标。他感受不到球员们的热忱，球队也缺乏团队纪律。“其他国家都在进步，重点不应该是我们为什么惨败马国，而是为什么我们赢不了老挝（0比0踢和）？如果要彻底改革，必须强硬行事，设下了认为正确的方向就不应随意改动。”

新柔合作发展两地足球 狮城水手连购两强将

新加坡足总代理会长陈国强（右）和柔佛足总会长哈芝依斯迈，在签署谅解备忘录后握手及合照。（取自新加坡足球总会官网）

我国足总同日也宣布和柔佛足球总会签署谅解备忘录，在下来三年合作举办成年队和少年队的友谊赛及球会训练营，并相互进行访问，促进两地足球发展。

而作为我国足坛的顶级豪门，狮城水手宣布刚从荷兰甲组联赛降级的埃门（Emmen）队引入26岁库拉索籍前锋日夫科维奇（Zivkovic）。他也是继上周从英冠桑德兰（Sunderland）加盟的30岁澳大利亚国脚中卫莱特（Wright）后，狮城水手近期罗致的第二位外援。两人将为水手队争夺新超联赛冠军和9月参加亚洲冠军联赛小组赛助力。