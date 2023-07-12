罗马退出新加坡足球嘉年华 狮城水手顶替出战

韩国赛事主办方未能及时付款导致罗马亚洲行取消，球队认为只为了一场友谊赛就劳师动众前往亚洲，从经济和竞技两个角度考虑都不划算。

意大利球会罗马（Roma）宣布退出新加坡足球嘉年华，狮城水手将加入取代罗马，届时将对垒英超球会“热刺”托特纳姆（Tottenham）。

新加坡足球嘉年华将于7月26日至8月2日举行。罗马原计划是在今夏前来亚洲踢三场友谊赛，其中就包括7月26日晚在新加坡国家体育场对垒热刺，然后在三天后前往韩国，对垒狼队（Wolverhampton Wanderers）和当地球会仁川联队（Incheon United），但因为罗马的韩国之旅并没有按原计划进行，导致球队不得不重新安排季前赛计划。

有消息称，罗马取消的原因是因为韩国赛事主办方未能及时付款，而罗马又不愿专门长途跋涉来亚洲只踢一场友谊赛，因而导致对阵热刺的这场比赛取消。

据《罗马体育报》报道，罗马会重新安排今夏集训计划，在7月15日参加一场对低级别球队的闭门热身赛，7月22日至30日前往葡萄牙的阿尔加维（Algarve）进行集训。

据悉，如果罗马单方面决定取消本次行程，有可能面临大约50万欧元（约74万新元）的罚款，赔偿举办方的损失。

至于受影响的球迷，那些购买了199元罗马球迷区门票的公众将自动收到退款，购买了其他价格门票的球迷可以在7月21日中午之前通过https://bit.ly/refund-m1申请退款。

在新加坡足球嘉年华期间举行的另外两场友谊赛没有受到影响。英超豪门利物浦将在7月30日对阵莱斯特（Leicester），接着将在8月2日对阵德甲冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

李小冬：希望能激发热刺球迷对本地足球兴趣

随着罗马的退出，本地球会狮城水手（Lion City Sailors）将取代其位，在国家体育场迎战热刺。狮城水手接下来还将参加9月18日开打的亚洲冠军联赛。

狮城水手球会主席、冬海集团首席执行长兼创始人李小冬就表示，球队有机会能与热刺这样的顶级球队交手，是一次难得的机会，“它不仅能帮助球队为残酷的亚洲冠军联赛做准备，同时也能为我们球迷提供一场视觉盛宴。”

他也希望能通过这场比赛让热刺球迷接触到本地足球，激发他们对新加坡本地足球联赛的兴趣。

从事内部法律顾问的狮城水手球迷广野埃迪（35岁）听到自己支持的球队加入后决定去购票。他说，虽然担心这场比赛会影响狮城水手在新加坡超级足球联赛中的赛程，“但看到我们的球队将与来自更强大联赛的球队进行比赛我为之兴奋。”狮城水手目前在联赛中排名第三位。

有人欢喜有人愁，从事文字工作的王德伟（47岁）是热刺的忠实粉丝，当听说对手不再是罗马后，自己想去看球的念头也打消了。“很失望。因为作为热刺粉丝，我希望看到球队踢的是顶级对手，即便这只是一场友谊赛。而且罗马的主帅莫里尼奥（Mourinho）曾是热刺的教练，观看这样一场赛事一定会很有趣。”