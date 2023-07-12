幼狮队主帅胡添豪辞职 纳兹里回锅任教

在东南亚运动会取得惨淡成绩后，我国22岁及以下男子国家足球队（U22）主帅胡添豪宣布辞职，并离开足总寻找新机遇。现任成年国家队助理教练纳兹里（Nazri Nasir）将再度接棒，带队参加今年9月的U23亚洲杯外围赛。

新加坡足球总会星期三（7月12日）下午发文告称，已经接受了胡添豪的辞呈，并感谢他对足总的贡献，也预祝他前程似锦。

胡添豪去年12月接任新加坡超级足球联赛幼狮队主帅一职，并在今年3月兼任U22队教头。但在他的带领下，我国在5月的柬埔寨东运会上，只取得一平三败在小组垫底，还0比7惨败给马来西亚。他在东运会结束后拿了缺席假，期间幼狮队的执教任务由助理教练暂代。

除了上述两个职位，胡添豪也是负责确保足总体系内各年龄层国家队贯彻同样踢法和理念的主管。

纳兹里：明白岗位棘手 期待面对挑战

经历东运会的重大挫折后，U22队和幼狮队主帅的岗位可说是烫手山芋，但接任的纳兹里对两队都很熟悉。他曾在2020年至2022年执教U22队，也是2020年和2022年幼狮队的主帅。

纳兹里曾带队出战去年的河内东运会，取得一胜两平一负的成绩，在小组赛排名第三，无缘出线。（新加坡体育理事会提供）

此番他回归将带领U22队参加9月6日到12日在越南举行的U23亚洲杯外围赛。我国将在C组依序和也门、关岛和越南交锋，争夺小组第一晋级明年4月在卡塔尔举行的正赛资格。11个小组中四个成绩较佳的第二名球队也可出线。

纳兹里说：“考虑到东运会后大众的情绪，我明白现在这是个棘手的岗位。在我的职业生涯中，我从来不逃避艰难的挑战。我相信我们有一个不错的机会（晋级），我向足总要求让我尝试，并列出了我认为须要在赛事中有好表现的要求。考虑到近期将对备赛所做的改变，我期待面对挑战。”

足总表示，他们已调整了本赛季新超联赛的赛程，让球队能在出发前有14天不间断的备赛期，集中训练将在8月21日开始。由于U22队的大部分球员来自幼狮队，纳兹里也将接管幼狮队直到本赛季结束，并同时考察其他队的适龄球员。

足总之前也宣布，我国将弃战9月下旬杭州亚运会的男足比赛，以专注于U23亚洲杯外围赛，这和上周提出的十大改革建议相符。