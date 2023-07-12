郑宁发挥稳定高手赛夺冠 我国女队五单项均得奖

新加坡保龄球女将郑宁和白欣仪在亚青赛女子高手赛收获一金一铜，让我国自1985年后再度斩获这个项目的金牌。

我国保龄球女将郑宁星期三（7月12日）在第21届亚洲青年保龄球锦标赛赢得高手赛金牌，她希望能以此为动力，未来继续为我国带来辉煌成绩。

在上星期二（4日）开打的保龄球亚青赛于星期三落下帷幕，我国女队整体表现不俗，在参加的五个项目中全部站上领奖台，其中在高手赛和团体赛夺冠，最终以二金一银三铜在女队排行榜上位居第二，韩国以二金三银高居第一。

高手赛一共进行两天，星期二（11日）是第一阶段，星期三展开第二阶段的较量。我国一共四名球员亮相高手赛，分别是郑凯璘、白欣仪、郑宁和许佳雯，她们与另外12名球员竞争晋级赛（stepladder）资格。

马来西亚、韩国和我国球员在高手赛首日竞争激烈，瓶分差距在毫厘之间。在第一天排名前三的是韩国球员崔宥琳（音译）、马来西亚的努哈兹拉和我国球员白欣仪，郑宁则位列第五。

但到了第二天，排名前二的球员发生变化，崔宥琳和努哈兹拉分别下滑至第五位和第四位，郑宁凭借稳定的高水平发挥成功反超。经过两天共16局的角逐，最终排名前三并获得晋级赛资格的分别是郑宁（3457瓶分）、阿妮思哈娜妮（3451瓶分）和白欣仪（3422瓶分）。

郑凯璘和许佳雯没有晋级，分别排在第六名（3353分）和第九名（3153分）。

继女团金牌后，郑宁再进账一枚金牌。（新加坡保龄球总会提供）

郑宁两金结束亚青赛之旅

晋级赛中，19岁的白欣仪在半决赛中挑战阿妮思哈娜妮失败，她以191瓶分不敌后者的201瓶分，收下铜牌。在决赛中，阿妮思哈娜妮不敌我国球员郑宁，后者以485总瓶分力压对手的452瓶分夺冠。

郑宁接受《联合早报》采访时说：“我对整体表现感到满意。在个人和双人比赛中表现不佳，我提醒自己要保持专注和决心，我很高兴努力得到了回报。当我的队友们在决赛中为我欢呼，我认为这是一个属于团队的胜利。

“对我而言，这是一个巨大的胜利，因为我一直在努力取得突破。这次的胜利增强了我的信心，我希望在未来的比赛继续为国争光。”

这是郑宁在本届亚青赛获得的第二枚金牌，她日前携另三位队友斩获女团金牌。

值得一提的是，这是自1985年后我国再次有球员赢得亚青赛女子高手赛金牌。这项赛事每两年举办一次，但相信是因为冠病疫情缘故，2021年并没有举办，今年才恢复。

白欣仪未能获得冠军，认为自己在许多方面还有进步的空间，“总的来说，我认为我的表现不错，但还有一些地方，比如技术和心理等方面都需要进步。”

算上数日前的成绩，我国在本届赛事一共斩获二金一银四铜的佳绩。郑凯璘是获得最多奖牌的球员，除了女团金牌，她在单人赛获得银牌，双人赛和全项赛则取得铜牌。王敬龙在男单赛中夺得铜牌，贡献男队唯一一枚奖牌。

林俊是我国唯一晋级高手赛的男球员，但他最终以3215瓶分，在16名球员中排名第11，冠军归菲律宾的巴里恩托斯。