昂斯温网复仇成功 复赛淘汰上届冠军埃琳娜

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛本地时间星期三（7月12日）晚上的八强赛重演上届女单决赛，突尼斯六号种子昂斯·加博尔逆转战胜去年夺冠的三号种子、哈萨克斯坦选手埃琳娜·雷巴金娜，闯入半决赛，成功复仇。

埃琳娜去年在温网决赛3比6、6比2、6比2逆转战胜昂斯，首夺大满贯冠军。两人在本场比赛的竞争更激烈，但三盘的胜负结果和去年决赛完全相反。两人首盘上演抢七大战，埃琳娜以7比6（7比5）拔得头筹。第二盘两人前九局都顺利保发得分，直到昂斯第10局破发成功，以6比4扳平大比分。

昂斯在决胜盘越战越勇，完成保发后在第二局完美破发对手，接着一骑绝尘以6比1取胜。她将在半决赛对上二号种子的白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡。阿丽娜在另一场比赛中以6比2、6比4战胜25号种子的美国选手麦迪逊·凯斯，第二次闯入温网四强。

乔科维奇逆转卢布列夫 朝温网五连冠迈进

塞尔维亚天王乔科维奇也继续向温网五连冠迈进。他作为二号种子，在星期三凌晨结束的复赛中，以3比1逆转俄罗斯的七号种子卢布列夫，追平瑞士退役名将费德雷尔46次闯入大满贯赛事半决赛的纪录。

乔科维奇首盘虽然4比6落败，本届温网一盘不丢的成绩告破，但他接下来打出气势，以6比1、6比4、6比3反败为胜，并取得他的第400场大满贯胜利。在这之前，只有费德雷尔和同样已退役的美国女单“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯达到过这个里程碑。

乔科维奇在温网赛场已经取得33连胜，成为其他对手都渴望打败的目标。在赛后被问及此事时，他说：“我喜欢（这种压力），我认为每一位网球选手都想要成为大家在场上力争战胜的对象。就像比利·简·金（美国女子网球名宿）说的，这是一种荣幸……我知道他们想要战胜我，但这不会发生。”

乔科维奇将在半决赛对垒意大利八号种子辛纳，后者在另一场比赛以6比4、3比6、6比2、6比2拿下俄罗斯的非种子选手萨菲乌林。