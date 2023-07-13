圈外人办赛事 疫情中掀羽球热

身为圈外人的孙俊颖克服疫情障碍，从2021年开始筹办作为新加坡羽总二级赛事的PAPAGO羽毛球嘉年华，将赛事打造成了本地规模最大的羽毛球赛事之一。

每年3月，在新加坡体育学校举行的PAPAGO羽毛球嘉年华已经成为本地羽毛球界一年一度的盛事，今年吸引了超过1000人参赛，是我国参与人数最多的羽毛球赛事之一。

更难能可贵的是，赛事是在疫情中起步，主办者孙俊颖在我国羽毛球界只是个圈外人，但她凭着热情办赛，一步步做到了如今的规模。

羽毛球在新加坡目前有多火爆？今年的PAPAGO嘉年华一共有1078名参赛者。比赛按照不同年龄和不同项目分为36个组别，九天赛事一共打了1276场比赛。

这是新加坡羽毛球总会认证的10项国内赛事中的一个。包括PAPAGO嘉年华在内，10项受认证赛事中，有七项是在赛事体系中仅次于全国锦标赛的二级赛。每一项二级赛事都有类似的规模，但面向的群体不尽相同。PAPAGO主要是青少年分龄赛和不限年龄的公开组别，今年增加了残障组。而例如中华游泳会羽毛球分龄赛，有为40岁以上和50岁以上宿将专门设立组别。

羽总总裁欧振统说：“认证赛事的数目在增加，每一项赛事的参与人数也在增加。这些赛事为大家提供了在国内比赛的机会。”

羽总会依据这些认证赛事的结果，为这些业余或专业的羽毛球爱好者进行全国排名。乒总也有类似的认证赛事。

今年3月的PAPAGO羽毛球嘉年华期间，一名球手在获胜后开心庆祝。（PAPAGO羽毛球嘉年华提供）

疫情中创赛事 四人跨国协作11天搞定报名

PAPAGO嘉年华是一个相当年轻的赛事。2019年才获得羽总办赛许可， 原本准备在2020年3月举办第一届，却迎头撞上了冠状病毒疫情，只能取消，但作为主办者的孙俊毅不愿意赛事还没有正式推出就夭折。随着疫情好转，她在2021年1月底再次获得办赛许可证，虽然时间紧迫，但还是立刻着手行动。

孙俊颖回忆说：“既然获得了许可，那我就是拼了命，也要办下来。”他们在2021年2月5日开放报名，只用11天就完成了原本两个半月的报名流程。由于是第一届比赛，报名系统并不完善，需要人工核对，孙俊颖和团队中的其他三人分处新加坡和中国两地，靠着网络会议协作，通宵完成了报名工作。

无利益牵绊 圈外人身份不成问题

第一届比赛吸引了518名球手参加，那是自2021年1月底的全国锦标赛后，我国在疫情中举办的第二项大型羽毛球赛。当时仍是防疫管控期间，体校羽毛球馆只允许最多50人同时进入，给比赛带来了许多挑战。虽然办赛期间遇到许多困难，但孙俊颖和团队还是见招拆招，顺利筹办了比赛。

在战胜了第一年的困难后，随着疫情逐步缓解，之后两年的比赛逐步壮大也就水到渠成。在本地羽毛球界，孙俊颖是绝对的圈外人。她因和丈夫合开的公司在新加坡设立分公司而来到本地，羽毛球对他们来说就只是业余爱好。她最初只是组织球友间的业余比赛，但后来逐步得到羽总认可，获得举办认证比赛的机会。她认为，圈外人的身份让她没有利益牵绊，反而更容易得到信任。

盼国外学生来参赛交流 组织新中球员夏令营

举办比赛事务繁杂，从经济层面看，利益也不大，可是在孙俊颖看来，这是她的兴趣所在。她说：“经营公司方面，我是负责核心业务外的所有杂项，这也是我擅长的事情。至于办比赛，这不仅是发挥我的专长，也是我的兴趣，我可以更加全面地掌握。”

对于赛事的未来，孙俊颖有着更长远的规划，她希望能吸引更多国外的学生来参赛，形成国际交流，也希望能够组织新加坡与中国之间的羽毛球夏令营。她甚至希望能够建立起自己的少年羽毛球员国际排名系统。当然，那些都是后话。