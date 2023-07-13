詹姆斯将出战新赛季 粉碎退役传言

（洛杉矶法新电）美国职业篮球联赛（NBA）球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）星期三（7月12日）说还没准备退役，仍热爱篮球。

今年5月，詹姆斯所带领的洛杉矶湖人（LA Lakers）在西部决赛中败给最终的冠军得主丹佛金块（Denver Nuggets），他也在上个赛季打破了NBA历史总得分纪录，成为历史得分王。不过在赛季结束时，詹姆斯接受采访时一度表示可能会考虑退役。

但是在一年一度的ESPYS颁奖典礼上，获得最佳破纪录表现奖的詹姆斯打消了外界对他可能退役的揣测。他在台上致辞说还不会退役，将在新赛季继续出战。

他说：“我不在乎自己能拿多少分，或者我能在场上做到什么，不能做到什么。对我来说真正的问题是，我能否坦诚地上场比赛。当我无法再在球场上全力以赴时，就是我要离开球场退役的时刻，对你们来讲幸运的是，现在还不是那一天。”

今年12月将年满39岁的詹姆斯否认了他想和儿子一起继续在NBA打球的说法。他的大儿子布朗尼·詹姆斯（Bronny James）下赛季将在南加州大学打大学篮球，很有可能在2024／25赛季加入NBA。

詹姆斯坦言，指导他的儿子们打球有助于保持他的热情。他说：“你知道每年让我回来的动力是什么吗？就是观察和指导我的孩子们和他们的队友。”

去年8月，詹姆斯与湖人队签订一份为期两年的续约合同，他将在球队效力至2024／25赛季。