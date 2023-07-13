点球淘汰美国成功复仇 巴拿马将与墨西哥金杯赛争霸

（迈阿密综合电）美国要在主场卫冕中北美洲及加勒比金杯足球赛冠军的梦想在本地时间星期四（7月13日）上午破灭。他们在半决赛经点球战不敌巴拿马，十届以来第二次无缘决赛；巴拿马则第三次闯入决赛，将决战墨西哥，争取首次夺冠。

美国日前在八强赛通过点球战淘汰加拿大，但这次在半决赛却轮到他们败在点球战上。美国和巴拿马在90分钟内的正赛中互交白卷，其中巴拿马是表现较佳的一方，不但有较高的控球率（56%对44%），还有两个进球被判越位在先无效。

美国头号射脚扳平但射丢点球

但巴拿马还是在加时赛第九分钟通过安德森（Anderson）取得领先，他将球挑过出击的门将特纳（Turner）推射破门，取得为国家队上阵以来的首个进球。美国在六分钟后，依靠射脚费雷拉（Ferreira）漂亮的凌空抽射扳平比分。这是他本届比赛的第七个进球，在射脚榜上遥遥领先。

费雷拉之前在小组赛连续两场比赛上演帽子戏法，到了半决赛也帮助球队扳平比分。（路透社）

比赛以1比1进入点球大战，费雷拉率先主罚，球却被巴拿马门将莫斯奎拉（Mosquera）神勇扑出，但特纳也在第三轮轻松没收马丁内斯（Martinez）的点球。

之后双方弹无虚发，但到了第六轮的“突然死亡”阶段，莫斯奎拉再度封住罗尔丹（Roldan）的点球，接着卡拉斯基利亚（Carrasquilla）怒射死角得分，帮助巴拿马在点球战5比4胜出。

巴拿马主帅克里斯蒂安森（Christiansen）赛后对闯入决赛雀跃万分。他说：“闯入决赛是每一个巴拿马人的梦想，要取得胜利我们经历了不少困难，但这是获胜最好的方式。”

巴拿马曾在2005年和2013年闯入金杯决赛，但都不敌美国，屈居亚军，这次算是成功复仇。

不过，他们下星期一（7月17日）早上决赛的对手是金杯史上最成功的球队——曾八度夺冠的墨西哥，要打破宿命不易。墨西哥在另一场半决赛以3比0完胜牙买加，将争取自2019年后再夺冠。