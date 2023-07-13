设联刚晋级英超 沙特老板开价2.25亿元拟脱售

（彭博讯）沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）近来在体坛上频频有大动作，但老板为沙特阿拉伯王子阿都拉·本·穆萨德的英超升班马设菲尔德联队（Sheffield United）却寻求出售，要价1亿7000万英镑（约2亿2500万新元）。

设联在上届英冠联赛排名第二，自动取得本赛季英超联赛资格后，接下来的电视广播收入预料将大幅提升，得以缓解球会所面对的财务问题。这个球会上赛季因为无法支付购买球员的分期付款，而被禁止买卖球员。

沙特公共投资基金近来在体坛大撒金钱，频频在国际高尔夫球和当地足球联赛有大动作，也是英超球会纽卡斯尔（Newscastle）的最大股东。设联的老板是沙特王子阿都拉·本·穆萨德，若交易成功，这将是沙特方面罕见的一次销售。

根据彭博社报道，设联在5月份的一个高度保密的投资者展示会上宣称，球会的25人首发阵容的市值达到1亿2500万英镑。这个拟议的估值高于英超球会伯恩茅斯（Bournemouth）去年对包括美国亿万富翁比尔·弗利在内的财团开出的1亿2000万英镑的估价。设联的球场可容纳约3万2000人，而伯恩茅斯的球场仅可容纳1万1000人，这意味设联潜在的比赛日收入会更高。

设联之前和创办非洲农业科技公司Tingo集团的尼日利亚商人多齐·蒙布洛西（Dozy Mmobuosi）就出售球会展开磋商。但美国知名做空机构兴登堡研究所（Hindenburg Research）踢爆蒙布洛西领导的Tingo“完全捏造财务数据，极其明显的骗局”。蒙布洛西之后发布声明，表示“完全否定（兴登堡报告中的）指控和虚假信息”。