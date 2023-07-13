珊蒂预赛全场第五 我国三将晋级亚锦赛百米半决赛

我国女飞人珊蒂星期四（7月13日）在泰国举行的亚洲田径锦标赛次日比赛中，和队友陈绪洳闯入女子100米半决赛。马克·路易斯也成功晋级男子100米半决赛。

珊蒂在第一场预赛中出场，跑出11秒50的成绩，轻松拿下该场预赛的第一，并在所有25位完赛选手中排名第五。陈绪洳则在第四场预赛跑出11秒81的个人历来第二好成绩，拿到预赛第四，成为晋级半决赛16位选手之一。

伊朗两位女将哈米戴·伊思迈尔内扎德（Hamideh Esmaeilnezhad）和法尔扎内·法西赫（Farzaneh Fasihi）包揽全场前二，成绩分别是11秒33和11秒42。在前一天比赛中帮助中国拿下女子4乘100米冠军的梁小静于第二场预赛中太早起跑，被取消资格。

男子100米方面，我国代表马克·路易斯在第二场预赛跑出10秒43好成绩，取得第二名，晋级半决赛。参加同一场预赛的日本选手柳田弘树，在最后时段放慢的情况下，仍以巨大优势跑出10秒10，傲视所有参赛选手。我国另一位选手李仁在第二场预赛中排名第五，成绩是10秒63，无缘晋级。

其他项目方面，今年在东运会男子110米跨栏夺金的我国好手洪晨翔，以13秒99在第二场预赛排名第三，无缘晋级决赛。跳高女将孙雪莉跳出了1米70，排名并列倒数第二。

日本延续首日比赛摘下四金的势头，在男子400米和女子1万米再添金，以六金八银三铜坐稳奖牌榜第一。不过在这一天的比赛中最风光的是印度，他们在男子1500米、女子100米跨栏和男子三级跳一次过夺下三金，已经超越了2019年上届赛会的两金成绩。