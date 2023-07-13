两黑马狭路相逢 马尔凯塔击败叶连娜首闯温网决赛

首次在大满贯和草地交手，马尔凯塔没给叶连娜突破的机会，继2019年法网再次打入大满贯决赛。

（伦敦综合电）捷克女将马尔凯塔·万卓索娃星期四（7月13日）在温布登网球锦标赛直落两盘击败乌克兰好手叶连娜·斯维托丽娜，职业生涯首次晋级该赛事决赛。

女单上半区竞争不如下半区来得激烈，在这次的签表中，草地打得好的球员都被分在下半区。因此，在上半区争夺一席决赛资格的是两个非种子球员叶连娜和马尔凯塔，不论是谁晋级都将成为公开时代首位打进温网女单决赛的非种子球员。

马尔凯塔和叶连娜首盘互破对方发球局，马尔凯塔之后连续打破，以6比3先下一城。在这场比赛中，叶连娜和马尔凯塔开局打得稍微保守，前者击球时连续下网，葬送不少分数。

次盘，叶连娜的非受迫性失误依旧不少，在非保不可的发球局中都被马尔凯塔打破。马尔凯塔打出许多极限救球，叶连娜的心理防线彻底被撕破，前者将领先优势扩大至4比0。

一直没能守住发球局，叶连娜非常懊恼。（法新社）

在第五局中，马尔凯塔在发球局面临挑战，叶连娜次次化解危机，最终完成破发，将比分改至1比4。

逐渐进入状态的叶连娜随后保发成功，并艰难地再次打破马尔凯塔的发球局，将比分追至3比4。但这名乌克兰球员无法延续其火热状态，马尔凯塔连破带保，以6比3胜出。

这是马尔凯塔和叶连娜首次在大满贯和草地相遇，交手记录叶连娜以3比2领先，不过近两次交锋的胜者都是马尔凯塔。24岁的马尔凯塔此役全面碾压叶连娜，继2019年法国公开赛再次打入大满贯决赛。

第三次打入大满贯四强的叶连娜无缘刷新个人最佳成绩，她在澳网和法网的成绩是八强，温网和美网则是四强。

另一场半决赛将在白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡和突尼斯球员昂斯·加博尔之间展开，至截稿为止比赛仍未结束。

录下乔科维奇训练视频 阿尔卡拉斯父亲行为惹议

阿尔卡拉斯在复赛击败鲁内，缔造个人在温网的最佳成绩。（法新社）

男单四强已经诞生，世界第一的阿尔卡拉斯将迎战三号种子梅德韦杰夫，而次号种子乔科维奇则与八号种子辛纳争夺决赛资格，比赛将在星期五（14日）进行。

不过，引起外界讨论的是阿尔卡拉斯父亲的举动。据报道，阿尔卡拉斯的父亲可能在温网训练时录下乔科维奇的训练视频，以备可能的决赛之战。

乔科维奇在奥朗吉公园的练习场训练。据多家媒体报道，阿尔卡拉斯的父亲密切关注乔科维奇的训练过程，也录影记录这一切。

对此，阿尔卡拉斯在直落三盘击败丹麦球员鲁内后，在记者会上说：“这可能是真的。我的父亲是网球的超级粉丝，他不只观看我的比赛。他早上11点就进入俱乐部，晚上10点离开，观看每个人的比赛和训练。能够在现实生活中观看乔科维奇，他或许真的有拍摄他的训练过程。”

不过阿尔卡拉斯否认父亲的录影会给他带来优势。“我不这么认为。每个平台上都可看到很多乔科维奇的视频，我认为这对我来说不是一个优势。”

若要在决赛对阵乔科维奇，阿尔卡拉斯得先闯过梅德韦杰夫这关，前提是乔科维奇也要在半决赛击败辛纳。

梅德韦杰夫在本届温网表现出色，他与美国黑马尤班克斯激战五盘后完成逆转，生涯首进该赛事男单四强。