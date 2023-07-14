我国电竞队不敌阿根廷 止步FIFA国家杯16强

新加坡电子竞技队本地时间星期四（7月13日）晚上在沙特阿拉伯举行的国际足联电竞国家杯（FIFAe Nations Cup）足球赛事中，经两回合比拼0比1不敌实力强大的阿根廷，止步16强，但成绩已优于去年首次参赛时。

这项2019年创立的比赛今年进入第三届，我国从去年12月开始的外围赛中成功突围，连续三年获得参赛资格（不过2021年的比赛因疫情取消），成为今年代表亚太区参赛的五支队伍之一。

根据赛制，24队被分成四个小组，每组六队，各队之间交手两次，利用PlayStation 5电玩主机进行共10轮的二对二FIFA 23比赛。两位队员必须同时合作踢一场比赛，相当考验他们的默契。

我国在去年小组赛垫底出局。由阿姆兰·加尼（游戏昵称“Amraan”）、莫哈末·沙基尔（Kun）和替补法丁·胡赛因（Fardhino）组成的我国团队今年被分到C组，和上届冠军兼世界排名第一的巴西、土耳其、澳大利亚、葡萄牙和西班牙同组。

我国最终取得四胜一平五负，首次从小组赛出线，代表作包括两次都战胜巴西队。但遗憾的是，他们因净胜球之差少于同得13分的澳大利亚，只能以小组第四出线，在16强得硬憾小组赛阶段防守最好（只丢六球）的阿根廷。

阿根廷不仅是去年卡塔尔世界杯的冠军，在电子竞技赛事也相当强大，目前排名世界第三。虽然世界第10的我国实力也不俗，但他们在首回合第14分钟防线出现漏洞，被阿根廷利用法国名宿亨利（Henry）敲开大门。我国随后虽然尝试反攻，但始终无法突破阿根廷的铜墙铁壁，0比1落败。

阿姆兰加尼（右）和莫哈末沙基尔（右二）连续两年代表我国参加FIFA电竞国家杯，成绩比去年来得好。（Twitch fifaestream 1频道截图）

我国在次回合虽然更加主动，但依然无法将控球转化成进球。他们到了最后10分钟变阵4-2-4尝试狂攻，但无奈时间不足，两队最终互交白卷，我国的征途也告一段落。公众可到直播平台Twitch回看这两场比赛。

这项赛事的总奖金高达100万美元（约132万新元）。决赛将在本地时间7月15日凌晨进行。