女足世界杯新西兰球赛卖得慢 国际足联送2万张门票

（惠灵顿路透讯）即将在7月20日展开的女足世界杯，由于新西兰部分的销售速度缓慢，国际足联表示将免费赠送2万张在奥克兰、汉密尔顿、惠灵顿和达尼丁等城市举行的球赛门票。

迄今为止已售出的100万张女足世界杯门票中，在联合主办国澳大利亚举行赛事占了绝大多数。当地门票抢手，主要是澳洲女子国家队被视为夺冠热门之一。

国际足联女子足球执行长萨莱·巴雷曼指出，由于足球运动在新西兰的受欢迎程度较低，吸引球迷来到新西兰的足球场变得更加困难，况且新西兰女子国家足球队此前五次参加世界杯尚未赢得一场比赛。

本届女足世界杯的官方合作伙伴是纽西兰会计软体公司Xero，这家公司也将在新西兰四个主办城市免费提供5000张球赛门票。

此外，新西兰前总理阿德恩正努力尝试引起当地人对女足世界杯的兴趣。

星和新电信与新传媒将转播赛事

她在社媒Instagram贴文说：“接下来的几周，我的动态会有大量有关足球的内容——不是因为我是专家，而是因为我对新西兰举办如此大规模的体育活动感到非常兴奋。

“新西兰各地（奥克兰、达尼丁、惠灵顿和汉密尔顿）仍有一些比赛的门票，所以无论您是业余爱好者还是足球狂热者，我在这里提醒大家上网购票！”

本届女足世界杯将于7月20日举行至8月20日。本地三家电视机构星和（StarHub）、新电信（Singtel）和新传媒将转播64场赛事，所有mewatch、Singtel TV和StarHub TV的订户都无须额外付费就能收看球赛。公众也能通过新传媒5频道收看7月20日新西兰对前冠军挪威的序幕赛直播和8月20日大决赛的延迟转播。