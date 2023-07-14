切尔西翼将普利西奇加盟体育米兰

（米兰综合电）意甲球队体育米兰（AC Milan）星期四（7月13日）通过官网宣布，他们已和英超球队切尔西（Chelsea）的美国籍翼将普利西奇（Pulisic）签约至2027年6月30日，后者可选择在约满后激活续约一年的条款。

体米并未透露普利西奇的转会费，但根据英国媒体的报道，这支意大利老牌劲旅已提前支付2000万欧元（约2960万新元）外加奖金给切尔西。

现年24岁的普利西奇在切尔西效力了四个赛季，代表球队出战过145场比赛，在各赛事中贡献了26个进球及21次助攻，并帮助这支伦敦球队在2021年横扫欧洲冠军联赛、欧洲超级杯及球会世界杯冠军。

由于上赛季疯狂买人，却取得近30年来的最低联赛排名（第12名），切尔西今夏疯狂出售球员，普利西奇只是其中的一位，但和他一同转战意甲的只有现年27岁的英格兰中场洛夫特斯·奇克（Loftus-Cheek），而巧的是，后者加入的也是体米，两人将在“红黑军团”再次成为队友。

体米上季联赛虽卫冕失败，排名跌至第四，但本季仍能继续征战欧冠。

普利西奇坦言：“在切尔西的最后几个赛季很艰难。不知道是什么原因，我在旧东家没有获得想要的机会，但现在我有一个很好的机会能达到我的最高水平。”

普利西奇将在体米继承已正式退役的瑞典球星伊布拉希莫维奇（Ibrahimovic）的11号球衣，而他清楚知道伴随着这号球衣的重大责任。

“我不是想取代他的位置，他是传奇，但这是一个新的开始，这也是我喜欢的号码。”