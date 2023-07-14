坚持离开76人 哈登据传心属快艇

（路透讯）根据美国多家媒体报道，NBA球队费城76人（Philadelphia 76ers）球星哈登（Harden）下赛季属意转投洛杉矶快艇（LA Clippers）。

哈登在来临的2023-24年启动一个价值3560万美元（约4700万新元）的球员选项，旨在方便东家76人将自己交易出去。

他的队友恩比德（Embiid）上周和哈登并肩出席了拉斯维加斯的一个派对后表示，对哈登改变心意留在球队抱有希望。尽管如此，根据ESPN报道，哈登还是“坚决”要加盟快艇。除了快艇以外，纽约尼克斯（New York Knicks）和菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）也有兴趣签下哈登。

33岁的哈登上季在76人把西蒙斯（Simmons）、塞斯·柯里（Seth Curry）和杜拉蒙德（Drummond）交易给布鲁克林网（Brooklyn Nets）后加盟球队，在58场球赛中为76人平均拿下21分、10.7次助攻和6.1个篮板。这位10次入选全明星赛的球员也曾效力于俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）和休斯敦火箭（Houston Rockets）。在过去的1000场比赛（786次首发）中，哈登场均能得到24.7分、7次助攻和5.6个篮板。