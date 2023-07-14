约尔吉尼奥远距离乌龙球 阿申纳友谊赛踢平纽伦堡

（纽伦堡综合电）上赛季英超亚军“炮兵”阿申纳（Arsenal）本地时间星期五（7月14日）凌晨在德国进行的第二场季前友谊赛中，1比1踢和德乙球队纽伦堡（Nurnberg），取得二连平。

尽管萨卡（Saka）在第七分钟就接到怀特（White）的助攻为炮兵首开记录，但纽伦堡在第62分钟得益于炮兵中场约尔吉尼奥（Jorginho）踢入罕见的远距离乌龙球，扳平比分。

阿申纳21岁的爱沙尼亚门将海因（Hain）下半场替补出场，但他在禁区外的低平传球却导致丢球。约尔吉尼奥在纽伦堡日本中场奧拔侃志上前拼抢的情况下，在距离龙门35码（约32米）处，直接将球送入网窝，让海因鞭长莫及。

哈弗茨上演首秀 巴洛贡错失两机会

从切尔西（Chelsea）转会来投的德国中场哈弗茨（Havertz）也在本场下半场上演阿申纳首秀，并在纽伦堡扳平前创造了一次机会。他在前场断球后传给热苏斯（Jesus），后者传给巴洛贡（Balogun），但巴洛贡的怒射打在立柱上。

海因过后还有一次扑救脱手，但纽伦堡前锋达弗纳（Daferner）的射门打在横梁上。巴洛贡完场前晃过门将后的射门则打在边网上，结果炮兵继上星期六（8日）1比1踢和英冠球队沃特福德（Watford）后再遭平局。

虽然没能取胜，但阿申纳主帅阿特塔（Arteta）还是对球队的表现感到满意。他说：“我们有很多正面的收获，特别是上半场我们展现出的节奏、沉着和投入程度。

“我们在这之前只和这批球员中的大多数人进行了三次的训练课。他们踢了45分钟（在半场进行大轮换），对有些人来说已经是极限了。我们出现了几名伤员，那是我们想避免的，就让我们一周一周来。”

阿申纳下来将到美国进行季前热身赛，首先在下星期四（20日）早上对垒美国职业大联盟全明星队，并在23日和27日与曼联（Manchester United）及巴塞罗那（Barcelona）交锋。