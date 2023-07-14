昂斯与马尔凯塔会师温网女单决赛

突尼斯和非洲球员过去都没有赢得过大满贯单打冠军，在击败二号种子斯阿丽娜进入决赛后，突尼斯好手昂斯决心为国家和整个非洲创造历史。

（温布登综合电）温布登网球锦标赛女单结束半决赛争夺，突尼斯球员昂斯·加博尔（Ons Jabeur）击败二号种子、白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），进入决赛。乌克兰妈妈级球员叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）则0比2不敌捷克女将马尔凯塔·万卓索瓦（Marketa Vondrousova），遭淘汰出局。

昂斯与阿丽娜的这场大战历时两小时19分钟。两人首盘都没能攻破对方发球局，昂斯在抢七战中5比7不敌阿丽娜，先输一盘。

第二盘中，阿丽娜率先完成破发，但昂斯在2比4落后的情况下连赢四局，6比4逆转胜出，追平总比数。决胜盘中，昂斯6比3再胜一盘，大比数2比1淘汰对手。由于输球，世界排名第二的阿丽娜暂时无缘登顶，之前在复赛遭淘汰的波兰女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）将继续排名第一。

昂斯要为突尼斯和非洲创造历史

这是昂斯连续第二年打入温网女单决赛。在去年的决赛中，她1比2不敌哈萨克斯坦好手埃琳娜·雷巴金娜（Elena Rybakina），无缘冠军。昂斯去年在美国公开赛中也打入决赛，但在决赛中不敌伊加。

非洲网球员还没能赢得过大满贯单打冠军，昂斯决心要为突尼斯和非洲创造历史。

她说：“对我来说只有一个目标。我会为此努力，付出100%。希望我能创造历史，不只是为了突尼斯，也是为了整个非洲。”

去年决赛昂斯先赢后输，如今在半决赛中，她先输后赢。她表示，如果还停留在原本的水准的话，她这场不可能战胜阿丽娜。

她说：“我疯狂地努力训练，你不会知道我都做了些什么。每一次训练都有要改进的地方，我对自己非常严格，想要在各个方面都取得进步。有时候我很没有耐性，这不是什么好事情。”

在进军决赛的路上，昂斯先后战胜了佩特拉·科维托娃（Petra Kvitova）和埃琳娜，再加上半决赛战胜阿丽娜，她一路战胜了三位世界排名前10的球员，成为自2012年的塞雷娜·威廉姆斯（Serena Willams）之后，首位在温网完成这一成就的女单好手。

马尔凯塔成为历史上排名第二低的温网女单决赛球员。（路透社）

马尔凯塔是温网历来排名第二低女单决赛球员

尽管在周六（7月15日）的决赛中会是获胜热门，但昂斯表示不会轻敌。她说：“决赛就是决赛，哪怕不是大满贯决赛，我认为也是非常困难的。”

世界排名第42的非种子球员马尔凯塔在另一场半决赛中对阵叶连娜，马尔凯塔只用时一小时15分钟就击败对方晋级，她也因此成为了自排名系统在1975年创立以来，排名第二低的温网女单决赛球员。最低的那位是2018年的塞雷娜，当时刚刚生产后复出的塞雷娜世界排名只有第181位。

周六的决赛将是昂斯与马尔凯塔的第七次交手。在之前的六次交手中，两人各赢三场。双方今年在澳大利亚公开赛和印第安韦尔斯公开赛有过两次交手，胜出的都是马尔凯塔。