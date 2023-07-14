珊蒂百米封后 成我国田径亚锦赛夺金第一人

首次闯入亚锦赛决赛就夺冠，令珊蒂意想不到，但她很快就须冷静下来，迎接星期六的200米项目。两个月前完成东运会双冠的珊蒂，这次将朝亚洲双冠的目标迈进。

我国女飞人珊蒂星期五（7月14日）晚上在泰国举行的亚洲田径锦标赛百米决赛中创造历史，以11秒20的成绩拿下我国历来首面亚锦赛金牌，今年第六次刷新这个项目的全国纪录。

26岁的珊蒂在下午的半决赛以11秒30跑出全场第一的成绩后，在决赛再接再厉。排在第六跑道的她虽然起跑后不是最快的，但后劲十足，从后居上以0.19秒的明显优势，力压伊朗的法尔扎内·法西赫（Farzaneh Fasihi，11秒39）和中国的葛曼棋（11秒40）夺冠。

在亚锦赛50年历史上，新加坡从未夺得过金牌，战绩是八银五铜，因此珊蒂成为我国首位亚锦赛冠军，也是自2007年以来首位夺牌的我国选手。撑杆跳女将杨冰洁16年前在约旦为我国摘下银牌。

今年百米成绩亚洲第一 跻身世界前100

珊蒂（左二）在率先冲线后，激动庆祝胜利。（海峡时报）

此外，珊蒂还打破了自己5月在德国举行的第58届国际五旬节运动会写下的11秒26旧全国纪录。这已经是珊蒂今年第六次打破百米全国纪录。她的成绩也是今年亚洲选手中最快的，比这次没有参加亚锦赛的中国名将韦永丽上月在中国全国田径大奖赛黄石站上跑出的11秒24还要快。

珊蒂的这个成绩如果放到亚洲运动会赛场，已足以拿下过去四届的金牌。放眼全世界，她也跻身今年的世界前100行列，并列第94位。

她在夺冠后得知自己的成绩时兴奋得跳起，并在赛后访问中说：“太疯狂了！我冲线时没有看向秒表，所以不知道成绩。当我听到大会播报成绩后，我觉得‘我的天啊！’，兴奋之情在胜利后又增加了不少。”

珊蒂在领奖台上听到国歌奏响时心情激动，不断抽泣。（截图自亚洲田径锦标赛YouTube）

对于首次闯入决赛就夺冠，珊蒂坦言从没料想过。她说：“2019年的上届比赛我没有闯入决赛，进了半决赛大家就恭喜我了，可是看看现在……真的难以用言语形容。”

接着参加200米项目 不能沉浸在喜悦太久

虽然金牌对她意义重大，但她说自己必须很快冷静下来并重启，准备星期六（15日）早上的女子200米预赛。

珊蒂也是今年200米成绩最好的亚洲选手，时间是她在5月柬埔寨东南亚运动会上缔造的22秒69。今年她也已经三次打破了200米全国纪录。如果再夺冠，她将继东运会包揽100米和200米金牌后，在两个月内迅速升格为亚洲双料冠军。

珊蒂（右）在颁奖仪式结束后，和她的教练库尼亚合照。（海峡时报）

其他我国选手方面，珊蒂的19岁队友陈绪洳也参加了女子100米半决赛。她在首场半决赛跑出11秒86，排名该场半决赛第五，无缘决赛。

马克·路易斯追平个人最佳成绩

20岁的我国男将马克·路易斯亮相男子100米第三场半决赛。他的表现不俗，跑出追平个人最佳成绩的10秒39，不过在该场半决赛只能屈居第四，以0.01秒之差和决赛失之交臂。

根据赛制，三场半决赛的每组前二和下来的两个较佳成绩，晋级八人决赛。马克·路易斯在24位选手中排名第10，和晋级决赛的中国选手陈家鹏（排名第八）的10秒38只有毫厘之差。

这个项目的冠军最后由19岁的日本好手柳田大辉夺下，时间是10秒02，这也是他的个人最佳战绩。亚军归沙特阿拉伯的阿布卡莫哈末（10秒19），伊朗的塔夫帝安则以10秒23夺铜。

我国在男子400米跨栏也有代表，27岁的郭俊杰在半决赛虽然跑出比早上预赛成绩（51秒96）更好的51秒82，不过和自己的个人最佳兼全国纪录50秒75还有点距离，最终止步半决赛。