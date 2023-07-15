阿尔卡拉斯温网决赛挑战乔科维奇

（温布登综合电）本届温布登网球锦标赛最受关注的两位男单球员、西班牙天才少年阿尔卡拉斯（Alcaraz）和塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）会师决赛。在今年草地赛季之前，阿尔卡拉斯在草地上的战绩并不优秀，这一次，他要正面挑战乔天王。

新加坡时间星期六（7月15日）凌晨面对世界排名第三的俄罗斯好手梅德韦杰夫，阿尔卡拉斯只用时1小时50分钟，就以三个6比3胜出。

梅德韦杰夫赛后送上祝福。他说：“阿尔卡拉斯非常强大。三大天王拿了那么多大满贯，现在阿尔卡拉斯有些天王的意思了。仅仅20岁，他已经拿过了大满贯，而且已经那么多周是世界第一。”

阿尔卡拉斯去年美国公开赛赢得个人首个大满贯。今年在法国公开赛的红土赛场上，他在半决赛输给乔科维奇。而这一次他要在草地上挑战乔天王，要知道，阿尔卡拉斯之前温网的最佳成绩仅是第四圈，而乔科维奇已经七夺温网冠军，仅次于八次夺冠的费德雷尔。

阿尔卡拉斯说：“这次我会做些不一样的事，这将是一个不一样的我。（要战胜乔科维奇）会有难以置信的困难，但我会战斗到底，我相信自己能在这里击败他。从我开始打球，就一直梦想在这里打入决赛，能够面对诺瓦克（乔科维奇）就更特别了。”

乔科维奇则是用时2小时47分钟，战胜了来自意大利的八号种子辛那（Sinner）进入决赛。虽然也是直落三盘获胜，但最后一盘经历了抢七。这也是乔科维奇的可怕之处，越是在抢七这样的关键时刻，他的发挥也就越是稳定。

乔科维奇也对在决赛对阵阿尔卡拉斯表示期待，他说：“我想很多人都没想到他能在草地打得这么好，因为他的打法是建立在红土或慢速硬地上的，但是他成功适应了草地。”

这场决赛将在新加坡时间星期天（16日）晚上9时举行。