相对男队风光无限 阿根廷女足荆棘满途

（布宜诺斯艾利斯法新电）三度拿下男足世界杯的阿根廷对足球的狂热和痴迷众所周知，但女性要在当地足坛有所作为，却仍然荆棘满途。

这个大多数人信奉天主教的南美国家近年来迎来不少社会变革，包括2020年堕胎合法化，由马拉多纳（Maradona）和梅西（Messi）两代球王领军的阿根廷足坛也逐渐迎来女性，但遗憾的是，前进步伐是缓慢的。

阿根廷女子足球联赛直到四年前的2019年才正式成为半职业体制，这意味着球员们能够依靠这项运动赚取部分收入，还不能当成全职职业来经营。

“Pibas con Pelotas”（简称PCP，英译Girls with Balls，中译大意是“有种的女孩”）是由当地教练和球员组成，为女性足球员争取平等对待的协会。他们受访时说：“我们受到攻击，权利也没有得到尊重。由于资金不足，我们继续穿着男球员留下来的球衣，也没有场地和设备训练。”

PCP协会表示，大多数球会没有可以发展和培养人才的青年队，而且女孩在学校踢球的机会很少，“我们没有伤病医药保险，也不能签署专业合同。”

阿根廷女足国家队如今正在备战7月20日在新西兰和澳大利亚举行的世界杯，球员们仍然面临着一场艰苦的战斗。

曾经为博卡青年（Boca Juniors）效力的阿根廷中场卡米拉·阿丽斯日前在当地体育新闻学院的一个会议上指出，球员赚取的收入无法支持她们每天训练，“你每天早上六点起来，一天到晚只能工作，是无法成为全职球员的。”

另一名前博卡青年球员茱莉亚·杜培在同一个会议表示，当地没有观众愿意来看她们踢球，“我们是在人工草地上踢球，（而不是保留给男子球赛的真实草地），留给我们的球衣也是超大件的。”

和许多其他无法在男性主导的阿根廷足球场上生存的女球员一样，她现在远赴西班牙踢室内足球（futsal），以此赚取收入。

“隐形”的女球员

其实，国内很少有人知道阿根廷第一场女子比赛是在100年前的1923年举行的，或是1971年，阿根廷女队在10万名球迷的见证下，首次在墨西哥举行的非正式世界杯比赛中击败英格兰队；而就在同个球场，马拉多纳15年后就凭充满争议的“上帝之手”进球，淘汰英格兰。

现年75岁的埃博亚·塞尔瓦包办了阿根廷女足队在当年墨西哥的所有四个进球。她接受法新社采访时说：“在墨西哥，我到处都受到欢迎，但当我们回家时，没有人迎接我们，没有人知道发生什么事情。”

前足球员、现为女权主义者和作家的艾叶林·普耶表示，女性足球员在阿根廷人眼中是“隐形”的，也被附上“男性化”的标签。

自从1991年以来，阿根廷女队只参加过2003、2007、2019年三届世界杯，她们从未赢得一场比赛，也从未从小组赛出线，最好的成绩是2019年对垒苏格兰时，从0比3一路狂追至3比3和局。

在2006年的南美锦标赛以2比0击败巴西夺冠，是阿根廷女队历史上的最佳成绩。

阿根廷女队门将瓦林纳·科里亚在本届世界杯来临之前受访时说：“我们要冲出小组阶段。我们的目标是赢得一场比赛，这是我们正在努力的。”