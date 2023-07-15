德雷塞尔缺席仍星光熠熠 美国泳队时隔四年再来新备战世锦赛

美国游泳队继2019年来我国备战光州世锦赛后，今年福冈世锦赛前也选择到新加坡备战。

继2019年之后，美国游泳队今年再回到新加坡备战世界水上运动锦标赛。他们在星期六（7月15日）上午现身华侨银行游泳中心训练，并举行了粉丝见面与签名会，超过500名粉丝出席了活动。

尽管七枚奥运会及15枚世锦赛金牌得主德雷塞尔（Dressel）今年无缘前来，美国队依然星光熠熠，“自由泳女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）、100米蛙泳世界纪录保持者莉莉·金（Lily King）和仰泳专家雷根·史密斯（Regan Smith）等人，都在星期六亮相。

16岁小将海尔曼（左）刚在上个月打破美国传奇泳将菲尔普斯在2001年创造的男子200米蝶泳美国分龄纪录。（法新社）

粉丝们也目睹了即将首次登上世界舞台，刚在上个月打破美国传奇泳将菲尔普斯（Phelps）在2001年创造的男子200米蝶泳美国分龄纪录的16岁亮眼新星海尔曼（Heilman）的风采。

菲尔普斯当年的纪录是1分54秒58，海尔曼以0.04秒之优粉碎了这个尘封了22年的纪录。

值得一提的是，菲尔普斯是在2001年的福冈世锦赛游出这个同时也是当年世界纪录的成绩，如今海尔曼打破了这项纪录，而世锦赛又在阔别22年后重回福冈，大家不禁对这名还在念高中的弗吉尼亚州男孩抱有很大的期待。

受冠病疫情影响，2020年东京奥运会被推迟至2021年，迫使原定于2021年举行的水上运动世锦赛延至2022年，所以这原本两年一度的赛事现在变成连续两年举行。

由于连续两年举行，加上美国游泳队在去年于布达佩斯举行的赛事中以17金12银16铜共45枚奖牌创造历史最佳成绩，他们今年毫无意外地保留了上届的大部分泳手。

约500名粉丝在华侨银行游泳中心外排队，等待与美国泳将们合影并索取签名。（新加坡水上运动总会提供）

泳手大谈心理健康问题

除了海尔曼之外，年仅19岁的“蛙后”莉迪亚·雅各比（Lydia Jacoby）也将第一次参加世锦赛。

出生于人口只有3000人小镇的莉迪亚是首名获得奥运会参赛资格的阿拉斯加泳手，她在2021年首次站上奥运会舞台，就力压师姐莉莉·金和南非好手塔恰娜·斯昆马克（Tatjana Schoenmaker）在100米蛙泳决赛中夺冠。

然而，一战成名后的她，心理健康却出现了问题。她说：“我在奥运会后，做什么都缺乏动力，那很不像我”。她因此错过了去年的世锦赛，所幸现在已重返正轨，即将出战她的首个世锦赛。

心理健康问题更是导致德雷塞尔一度“消失”了八个月，最近才重返赛场，因久疏战阵，他在美国选拔赛表现不佳，没能取得本届世锦赛的参赛资格。

即将在来临世锦赛首次参加单项赛的海尔德（右）与粉丝合影。（新加坡水上运动总会提供）

谈到德雷塞尔，与他一同在2016年里约奥运会4X100米自由泳接力赛中，夺取个人首枚奥运金牌的海尔德（Held）说：“我们都不知道凯勒布（德雷塞尔）究竟经历了什么，但我们很高兴他能够回来。”

28岁的海尔德透露，自己也曾因落选世锦赛和奥运名单而陷入沮丧与愤怒之中，但他后来渐渐明白“这只是游泳，太阳明天还是会照样升起”的这个道理。

为了阻隔外界声音，他现在甚至会在大赛前卸载社交媒体软件，专心备战。

一向只在大赛中参加接力赛的海尔德将在本届世锦赛首次挑战单项赛，他在本月初刚以21秒50创造了50米自由泳的个人最佳成绩，此成绩足以让他在去年的世锦赛上获得铜牌。

福冈水上运动世锦赛虽已在星期五（14日）掀开序幕，但游泳赛要到23日才开始。