珊蒂跑入亚锦赛女子200米决赛

星期六（7月15日）傍晚在泰国曼谷举行的亚洲田径锦标赛女子200米半决赛中，我国26岁女飞人珊蒂跑出23秒51的成绩，成功晋级决赛。

珊蒂在实力较强的第二场半决赛中出场，在第三道出发。在跑完弯道后，珊蒂已经基本追上了外道选手，但她在直道冲刺中有所保留，以23秒51的成绩冲线，成绩在第二场半决赛中排名第三，总成绩也排名第三，成功进入决赛。

印度选手雅拉吉在半决赛中排名第一，成绩是23秒29，日本选手鹤田玲美排名第二，成绩是23秒47。

珊蒂在星期六上午还参加了200米预赛，成绩是24秒33。珊蒂在星期五（14日）刚刚赢得女子100米跑冠军，为新加坡田径赢得了历史首面亚锦赛金牌。再加上之前的接力赛，珊蒂在本届亚锦赛中连续出战，这对她的体能是巨大考验。

在晋级决赛后，珊蒂说：“我今天的目标就只是晋级决赛，因为这次已经参加了太多比赛。两场接力赛，100米跑了三轮。所以目标就只是努力找到状态，以尽可能好的成绩进入决赛，我很高兴我做到了，剩下的就是要为决赛恢复好体力。”

亚锦赛星期天（16日）将进行最后一天赛事，女子200米跑决赛在新加坡时间傍晚5时45分举行，有兴趣者可上亚洲田径锦标赛的YouTube频道观看直播。珊蒂在200米的个人最好成绩是两个月前在东运会中创下的22秒69，这同时也是全国纪录。

珊蒂的队友陈绪洳也参加了女子200米跑项目，这名19岁小将在预赛中跑出24秒70，晋级半决赛。她在半决赛的成绩是24秒83，没能进入决赛。

在男子200米跑中，我国19岁选手李仁以21秒48的成绩进入半决赛。他在半决赛的成绩是21秒56，未能晋级。