珊蒂亚锦赛再放光芒 成短跑双料女王改写历史

继之前的100米金牌后，珊蒂星期天在亚锦赛女子200米跑再次夺金，并且创造亚锦赛赛会纪录，再次为新加坡田径创造历史。亚锦赛包揽两金的成绩，也让她更加期待9月底开赛的亚运会。

新加坡短跑女王珊蒂继续创造历史，星期天（7月16日）在泰国曼谷举行的亚洲田径锦标赛女子200米跑决赛中，完成“八道”奇迹，以22秒70的成绩夺冠。这个成绩创下了亚锦赛赛会纪录，珊蒂也在亚锦赛中完成了女子100米和200米的双冠，夺得我国在历届田径亚锦赛的第一和第二面金牌。

由于半决赛成绩并不靠前，珊蒂在决赛中分到第八道起跑。或许是因为起跑仪器的技术故障，比赛在运动员们走上赛道后很久才正式开始，但珊蒂没有受到影响。

以巨大优势夺冠

她在弯道中保持了领先优势，来到直道后，珊蒂更是越跑越快，几乎是一骑绝尘。她以三到四个身位的巨大优势夺冠。珊蒂的冲线成绩是22秒70，印度选手雅拉吉以23秒13获得亚军，中国选手李玉婷获得季军，成绩是23秒25。

珊蒂22秒70的成绩几乎达到了她5月时在东运会中创下的22秒69的全国纪录，同时打破了巴林选手萨尔瓦在2019年创下的22秒74的亚锦赛纪录。

在上周五的100米跑决赛中，珊蒂也以11秒20的成绩，刷新全国纪录并夺得冠军。在亚锦赛中，珊蒂出战100米、200米和两项接力，100米和200米各有三轮比赛，再加上接力一共跑了八场。珊蒂赛后直言：“太累了。”

她说：“这是漫长的一周，跑了八场。我无与伦比的开心，因为我发挥出了最好的水准，一个（100米）是个人最好成绩，另一个（200米）也非常接近了。这是无与伦比的一周，我非常感恩。”

在领奖台上，珊蒂在国歌奏完后终于忍不住流下泪水。她表示，赛后会在田径队的晚宴上略微庆祝一下，之后就是回到新加坡休整一周，和家人及朋友吃吃饭，但很快就要前往欧洲继续训练和比赛。

珊蒂：夺冠对参加亚运会是很大鼓舞

紧接下来还有两项大赛等着珊蒂。世界田径锦标赛8月16日将在匈牙利布达佩斯开赛，之后则是在9月23日开幕的杭州亚运会。

以亚锦赛包揽两金的成绩，珊蒂有理由憧憬亚运会金牌。如果能够成真，她将再次为新加坡田径创造历史。

珊蒂说：“亚锦赛和亚运会在同一年举行，我想亚锦赛的成绩是一个很好的指标，能够说明与对手相比，我现在处在一个什么样的位置上。现在我能够战胜这些对手，对我去参加亚运会会是一个很大的鼓舞。”

“对于世锦赛。这是我第一次有机会确定一个名额，我觉得能拿到。现在世锦赛的入选窗口还没有结束，我们还须要再等待几周。 不管怎么样，对我来说这都是很了不起的事情，我已经迫不及待想要去那里比赛了。”