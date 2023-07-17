NBA球星詹姆斯下赛季换回23号球衣

（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）巨星詹姆斯（James）新赛季又要更换球衣号码，他宣布新赛季将不再穿6号球衣，而是穿回23号。詹姆斯的经纪人里奇·保罗（Rich Paul）称，詹姆斯此举是为了致敬在2022年去世的名宿拉塞尔（Russell）。

6号是拉塞尔在球员时代的号码。作为球员，拉塞尔曾经11次赢得NBA总冠军，是NBA夺冠次数最多的球员，他也被公认为NBA历史上最伟大的球星之一。在拉塞尔去世后，NBA宣布在全联盟退役6号号码，但原本身穿6号球衣的球员可以继续保留号码。

詹姆斯在2022－23赛季继续穿6号球衣，用以纪念拉塞尔。按照经纪人保罗的说法，如今不穿6号，是为了表示对拉塞尔的尊敬。

詹姆斯的球员生涯一直在23号和6号两个号码中交替。在高中成名时，他就穿着23号，一直到骑士（Cavaliers）时期。詹姆斯在2010年加盟迈阿密热浪（Miami Heat）时，由于热浪为致敬乔丹（Jordan）退役了23号，所以他改穿6号。

在2014年离开热浪回归骑士时，詹姆斯再次穿回了23号。2018年加盟湖人（Lakers）后，他继续穿23号。詹姆斯在2021年宣布换回6号，以便将23号让给队友安东尼·戴维斯（Anthony Davis），但戴维斯没有接受23号，一直在湖人队穿3号。

为省奢侈税 太阳队送走候补佩恩

此外，志在冲击NBA总冠军的菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）继续调整阵容，他们将候补后卫佩恩（Payne）送去圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），减少球队薪金总额，节省奢侈税，同时在自由球员市场签下了中锋波尔·波尔（Pol Pol）。

太阳还用一个首轮选秀权与奥兰多魔术（Orlando Magic）交换了三个次轮选秀权。