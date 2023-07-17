终止乔科维奇连胜 阿尔卡拉斯首夺温网冠军

历经五盘鏖战，20岁小将阿尔卡拉斯终结了乔科维奇的赛会34连胜，同时也打破乔科维奇温网第八冠与大满贯第24冠的美梦。

（伦敦综合电）决赛上在首盘惨败下逆转击败“塞尔维亚天王”乔科维奇（Djokovic），西班牙球员阿尔卡拉斯（Alcaraz）成为国际网坛新贵。乔科维奇赛后坦诚，自己从来没有遇过像阿尔卡拉斯这样的对手，而阿尔卡拉斯则称温布登的胜利预示着男网局势的改变。

两人星期一（7月17日）凌晨在温布登网球锦标赛男单决赛上进行了五盘激战，最终这名20岁西班牙新星后来居上，以3比2力克36岁的乔科维奇，比赛耗时四个多小时。

乔科维奇是温网2018年至2022年男单冠军，其中2020年的赛事因为疫情取消。在星期天（16日）的决赛之前，这名塞尔维亚球员已在温网取得34连胜。

首盘1比6失利后，阿尔卡拉斯在第二盘通过抢七胜出，终结了乔科维奇保持的公开赛时代大满贯赛事抢七15连胜的纪录。

第三盘，状态大勇的阿尔卡拉斯回敬了乔科维奇一个6比1。乔科维奇在第四盘迅速做出调整，以6比3拿下第四盘，将总比分扳成2比2平。

决胜盘，乔科维奇险些一上来就破发，但错失了机会。第三局阿尔卡拉斯率先破发，乔科维奇情绪失控，拿球拍击打了球网旁边的立柱。此后，乔科维奇心态失衡，西班牙新星则渐入佳境，以6比4拿下比赛。

阿尔卡拉斯：这场胜利将给年轻球员更多自信

凭借本场比赛的胜利，阿尔卡拉斯首夺职业生涯中的温网男单冠军，同时也成为继桑塔纳（1966年）和纳达尔（2008年、2010年）后，第三位夺得温网男单冠军的西班牙球员。

他在赛后说：“这是一场梦。我才20岁，没有经历过很多这样的时刻。像今天这样创造历史，是我一生中最快乐的时光。”

阿尔卡拉斯也认为，这次的胜利将能给予年轻球员更多的自信挑战强大的对手。

他说：“能让年轻一代有这样的机会看到我战胜他，会增强他们的自信心，觉得自己也是可以的。我觉得这很棒，这对我和年轻球员来说都很棒。”

乔科维奇：从未遇到过这样的对手

乔科维奇对阿尔卡拉斯的顽强抵抗感到沮丧，但这位塞尔维亚巨星并没有抱怨这场失败，甚至把阿尔卡拉斯称为他、费德雷尔和纳达尔的结合体。

他说：“我没想到他今年在草地上打得这么好，但他已经证明了自己是世界上最好的球员。

“说实话，我从来没有和这样的球员交手过。我想在过去的12个月里，人们一直在谈论着他的比赛，在他身上能看到包括费德雷尔、纳达尔和我在内的一些元素。”

听到乔科维奇这番热情洋溢的赞美，阿尔卡拉斯谦虚地说，乔天王这么说太疯狂，他认为自己只不过是一个全面的球员。

他说：“我能得分，身体上有力量，精神上也有力量。也许他（说我是三巨头的结合体）是对的，但我不去想它。可以说，我展现出了最好的自己。”