众星云集 红军热刺公布访新阵容

（新加坡讯）新加坡足球嘉年华将在下周上演，主办方星期一（7月17日）宣布了利物浦（Liverpool）和托特纳姆（Tottenham）这两支英超球队的参赛阵容。利物浦的萨拉赫（Salah）、范戴克（van Dijk）以及托特纳姆的凯恩（Kane）、孙兴慜等大牌球星全部在列。

“热刺”托特纳姆已经开始了亚太之旅，他们星期二（18日）将在澳大利亚珀斯对阵西哈姆（West Ham），星期天（23日）在泰国曼谷对垒莱斯特（Leicester），之后将抵达新加坡。

热刺将在下周二（25日）举行公开训练，之后在下周三（26日）出战本地球队狮城水手队（Lion City Sailors）。热刺已经公布了亚太之旅的31人大名单，除凯恩和孙兴慜外，新加盟的两位新援麦迪逊（Maddison）和所罗门（Solomon）也都在列。

“红军”利物浦则是会完成在德国的10天集训后来到新加坡。红军将在7月29日举行公开训练，之后出战两场比赛，分别是7月30日对阵莱斯特（Leicester），以及8月2日对战拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

利物浦公布了32人的名单，两位重量级新援麦卡利斯特（Mac Allister）和索博斯洛伊（Szoboszlai）也都在列。本地的红军球迷有望第一时间看到这两位新援在红军中的表现。

有意观看比赛或公开训练的球迷可通过网站premier.ticketek.com.sg购票。