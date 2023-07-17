马奎尔被褫夺曼联队长职务

（伦敦综合电）马奎尔（Maguire）被褫夺“红魔”曼联（Manchester United）的队长职务。

马奎尔在星期天（7月16日）与主帅滕哈格（ten Hag）对话后，宣布自己不再是曼联队长。其实在本月初，就已经有报道称马奎尔因为上场的时间不足，滕哈格有意要拿掉他的队长职务。上个赛季，马奎尔虽然贵为球队队长，却只在八场英超联赛首发，引发了人们对于这名英格兰国家队中卫是否会继续留在老特拉福德的猜测。

现在可以确定的是，马奎尔已经失去了队长职务。他本人在推特上说：“今天在与领队讨论后，他通知我要撤换队长。

“他告诉了我撤换队长的原因，我个人虽然感到极度失望，但只要穿上这身球衣，我就一定会全力以赴。”

这名30岁的英格兰中卫也补充说：“我要非常感谢曼联球迷，在我戴着队长袖标时给予我的强力支持。

“三年半前当我受委为队长带领曼联时，是个极大的荣幸，这也是我职业生涯至今最高光的一刻。

“这是球会足球的其中一个最高的荣誉。不论是场内或场外，我都尽最大的努力为曼联争取成功。

“我一直对索斯加尔（Solskjaer，曼联前领队）心怀感激，他是第一个让我肩负这份重任的人。我希望继任者，不论是谁，都能取得成功，他也会得到我的全力支持。”

布鲁诺·费尔南德斯成下任队长热门人选

在马奎尔上赛季缺勤期间，布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）是最常被委任为临时队长的人，他也是接下来成为曼联正式队长的最热门人选。

马奎尔是在2019年以8000万英镑（约1亿3840万新元）从莱斯特（Leicester）加盟曼联，期间为球队出战了170场比赛。不过过去两个赛季，马奎尔因为在代表曼联比赛时频频出现低级错误，经常成为社交媒体上挖苦取笑的对象，不过他依然得到英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）的信任。

曼联在上赛季引进阿根廷中卫桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）后，进一步限制了马奎尔的比赛时间，有传言他将离开红魔，加盟另一支英超球队西哈姆（West Ham）。