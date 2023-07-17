迈阿密签布斯克茨 2万球迷冒雨出席梅西见面会

（迈阿密路透电）继梅西（Messi）之后，迈阿密国际（Miami Inter）又宣布签下他在巴塞罗那（Barcelona）的队友布斯克茨（Busquets）。近2万名球迷在雨中出席梅西的见面会。

迈阿密国际当地时间星期天（7月16日）官宣签下布斯克茨：“在经历了传奇的巴塞罗那生涯后，西班牙老将布斯克茨加盟了迈阿密国际。”双方合同将到2025年底。

迈阿密国际老板马斯对布斯克茨的加入表示欢迎，他说：“从第一天开始，我们就希望把世界上最好的球员带到迈阿密国际。他是史上最聪明的球员之一，以前所未有的水平来解读比赛，影响比赛的方方面面。他是一个赢家、领袖，是世界级的天才，我们很高兴他成为我们的球员。”

布斯克茨则认为这是一次非常特殊的机会，也十分期待在迈阿密国际开始职业生涯的新篇章。“上赛季在巴塞罗那的时候，这家球会就给我留下深刻印象。现在我很高兴，做好了为球会出场的准备。我迫不及待地希望为这家雄心勃勃的球会取得成功。”

值得一提的是，布斯克茨的生日正是7月16日，而迈阿密国际选择在这一天官宣这笔转会，也为布斯克茨送上了一份难忘的生日礼物。

梅西：美好的事情会发生

稍早前，布斯克茨的前队友梅西同样与迈阿密国际正式签约，球队当天也在主场为其举行了盛大的欢迎仪式。活动开始前，当地还下起了大雨，欢迎仪式被迫推迟，但据法新社报道，现场2万个座位仍然接近满员。

梅西说：“非常感谢所有支持我、给我这份爱的人。我很高兴来到迈阿密。”

“我迫不及待想投入到训练当中，参加比赛。我一直有着相同的愿望，一直都想参加比赛，想赢，想帮助球会继续成长。”

“毋庸置疑，我们会很享受，我们会度过一段美好的时光，美好的事情会发生。”