亚锦赛双金凯旋 珊蒂周六飞欧洲备战世锦赛

2023年对珊蒂来说是个漫长却也是个突破性的赛季，她在东运会和亚锦赛勇夺短跑双冠后，接下来两个月将出战世锦赛和亚运会。

从成为东运会史上首名包揽100米和200米金牌女运动员到成为亚洲第一女飞人，珊蒂只用了短短两个月的时间。

事实上，她今年已分别六次及三次打破100米和200米的全国纪录，即便不是体育迷的新加坡人都不禁为之兴奋，开始关注她的动态。珊蒂今年的征程还未结束，接下来她还将出征世锦赛和亚运会，国人可继续期待她的精彩表现。

在星期天（7月16日）的亚洲田径锦标赛女子200米决赛以22秒70夺冠，创造大会纪录，并实现短跑双冠后，珊蒂星期一（17日）下午与大队一同乘搭酷航回国。由于田径总会并未在官网或社交媒体上宣布团队回国的消息，因此去接机的主要都是运动员们的亲友。领队加纳的小孙女内哈（5岁）特意为珊蒂送上一个小小的独角兽毛绒玩具，因为在她心中，珊蒂跑得跟独角兽一样快。

珊蒂与来接机的领队小孙女合影，后者将一个小小的独角兽毛绒玩具送给她。（白艳琳摄）

包括第一天的4X100米接力赛预赛和决赛，珊蒂在曼谷举行的田径亚锦赛上一共跑了八场比赛。虽然她在星期天的200米决赛后大喊好累，但星期一现身机场，见到亲友和媒体时仍露出灿烂的笑容。

第四次征战世锦赛 第一次凭实力晋级

根据田总总经理沙林德兰，珊蒂原本休息两天后又得当“空中飞人”，但教练库尼亚最后决定让她多休息几天再启程。

珊蒂透露，本周六（22日）就要飞往欧洲备战世锦赛了，而且一去就是两个月。她在受访时说：“我会去好几个地方，例如柏林、哥本哈根，当然还有布达佩斯（世锦赛举办地）。”

本届田径世锦赛将在8月19日至27日在匈牙利首都布达佩斯举行。虽然不是第一次参加世锦赛，但珊蒂此前在2015年（北京）、2019年（多哈）及2022年（尤金）都是通过外卡取得参赛资格，这次则完全是凭实力晋级。

据了解，珊蒂目前的200米世界排名已足以让她获得布达佩斯世锦赛的入场券，100米虽还未确定，但多半也将以亚洲冠军的身份取得参赛权。

珊蒂在田径亚锦赛200米决赛以三到四个身位的优势夺冠。（海峡时报）

对夺冠有一定信心 却没想到会领先那么多

珊蒂在曼谷亚锦赛不仅赢得100米和200米金牌，还以相当明显的优势称霸这两个短跑项目。

问她是否为此感到意外时，她说，从个人最佳成绩来看，她确实有一定的信心能拿下200米，尤其在百米夺冠之后，但以如此明显的优势夺冠却让她万万想不到，毕竟这是亚洲级别的赛事。

珊蒂在100米决赛中以11秒20的新全国纪录夺冠，领先排名第二的伊朗选手法尔扎内0.19秒。在200米决赛中，她虽未能打破自己在5月份柬埔寨东运会上创造的22秒69全国纪录，却还是比夺得亚军的印度选手雅拉吉快了0.43秒，以近三到四个身位的优势夺冠。

但珊蒂认为自己还有许多进步空间。她说：“在技术的层面上，我肯定还有很多可以进步的地方，尤其是如何在疲劳状态下保持状态。”

珊蒂在教练库尼亚的陪同下，今年至今已有长达四个月在国外训练和参加比赛。（白艳琳摄）

库尼亚认为，近期频繁出国训练显然对珊蒂起到了很大的作用。他说：“虽然她（珊蒂）在这里有很好的训练团队，不只是陈绪洳（我国另一名短跑女将），还有其他男孩，但到欧洲训练是不一样的，因为她有机会和世界上最顶尖选手较量。这种东西是你无法在训练中模拟出来的。我们今年大概有四个月不在新加坡，而她在东运会和亚锦赛的成绩明显提高了，所以我们会继续按照计划行事，希望她能继续拿出好的表现。”