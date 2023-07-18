成本超支弃办共运会 澳维多利亚州政府遭多方炮轰

共运会联合会和澳洲共运会总会都指责，维多利亚州政府起初不接纳他们的建议，增加了办赛成本，并对弃办的决定感到失望。目前澳洲其他五个州属都不愿接棒，2026年共运会前途未卜。

（墨尔本综合电）澳大利亚的维多利亚州宣布因成本严重超支，放弃主办2026年共和联办运动会。在还剩不到三年的情况下，这四年一度的赛会能否如期举行，陷入未知数。

维多利亚州州长安德鲁斯星期二（7月18日）在记者会上说，举办共运会的成本从原本预计的26亿澳元（约23亿4600万新元）大幅增加到超过70亿澳元。

他说：“花70亿元举办一个12天的体育赛事，老实说我们不会这么做。我不会从医院和学校抽走资金，主办一个比去年成本翻了三倍的活动。”

原定于2026年3月17日到29日举行的共运会，共有20个大项目。为了推动周边区域城市的发展，赛事不在维多利亚州首府墨尔本举办，而是在五座城市吉郎（Geelong）、本迪戈（Bendigo）、巴拉瑞特（Ballarat）、吉普斯兰（Gippsland）和谢珀顿（Shepparton）上演。在取消办赛之余，安德鲁斯同时宣布了一项用来协助区域城市、价值20亿澳元的计划。

安德鲁斯说，他们曾考虑过减少举办城市，甚至完全移师墨尔本的可能性，但这些都不可行。他也拒绝透露终止办赛合约将花多少钱，但坚称和颁发合约的共运会联合会讨论终止决定的过程是“和睦”的。

维多利亚州州长安德鲁斯弃办共运会的决定来得突然，引起多方批评。（法新社）

共运会联合会：州政府未提出讨论和寻找解决方案

不过，显然共运会联合会并不这么认为，他们在文告中对维多利亚州放弃承办的决定感到“极度失望”。

“我们在八小时前才接到通知。维多利亚州政府在决定前并没有考虑过让我们一起讨论这个情况，寻找解决方案。我们对此感到失望。”

联合会也说，维多利亚州政府增加比赛项目和主办城市（原本是四座），并更改赛场的决定都增加了成本，这和联合会及澳洲共运会总会的建议相违背。联合会将征求其他选项，并继续致力于寻找解决方案。

成本比预计翻几倍 数目引起多方质疑

澳洲共运会总会首席执行官菲利普斯也炮轰维多利亚州政府损害了墨尔本和维多利亚作为世界体育之都的地位，称这个决定令选手们、举办城市的社群等感到失望。他也认为有关超支成本的数目被严重夸大。

同样抨击这个决定的还有维州反对党领袖佩苏托和澳洲奥林匹克委员会首席执行官卡罗尔。佩苏托称这个决定对维多利亚州来说是巨大的耻辱，并要求安德鲁斯解释成本飞涨的原因。

卡罗尔表达失望之余，也强调2032年的布里斯班夏季奥运会将不受影响，因为两项运动会的资金模式大不相同。

其他州属否决接办可能

澳洲总理阿尔巴尼斯则避重就轻，称这是维多利亚州政府的决定，将留给他们检视细节。他将重心放在星期四（20日）由澳洲和新西兰联手主办的女足世界杯上。

虽然不少人期待澳洲仍能在2026年举办共运会，但澳洲其余五个州——新南威尔士、塔斯马尼亚、昆士兰、南澳和西澳州政府都否认了接办共运会的可能性。新西兰也不愿承办。

新南威尔士州首府悉尼曾主办2000年夏季奥运会。不过州长明斯说，办赛的巨大成本加上疫情导致州内债务升高，申办共运会不是首要的事。