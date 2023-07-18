连续两届东道主更动 专家：维州弃办或敲响共运会丧钟

（墨尔本综合电）共运会虽然是世界大型体育盛事之一，但受关注的程度远差奥运会和世界杯等一大截，近年来也面对寻找定位的问题。原本下届共运会是展现赛会新面貌的一届，但在澳大利亚维多利亚州放弃主办后，当地体育历史学家克鲁格曼直言：“这可能敲响了共运会的丧钟。”

始于1930年的共和联邦运动会起初被称为“大英帝国运动会”，过后经数次改名，在1978年才固定使用“共和联邦运动会”。共运会由前英国殖民地及海外领地参加。在去年的英国伯明翰赛会中，72个国家和地区共派出5054位选手参赛，是历来最盛大的共运会。

不过，上届共运会和下届一样也面对东道主更动的情况。原本获得主办权的南非城市德班因为财务困难和筹备进展缓慢，在2017年被褫夺主办资格，由伯明翰取而代之。

专家：共运会号召力不如以往

下届共运会距离目前只剩下不到三年的时间，共运会联合会这次面对的挑战更为艰巨。在这之前，共运会只在1942年和1946年因为第二次世界大战停办过。

克鲁格曼说，共运会起初的作用是团结英国各殖民地，但号召力已不如以往。英国跳水天才戴利（Daley）、牙买加女飞人谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）等好手去年缺席了共运会。起初也没有城市申办2026年共运会，维多利亚州是在去年4月才确定成为东道主，比原定的2019年9月延迟了两年多，但如今又有变卦。

到了21世纪，共运会的必要性也多次被质疑。共运会联合会也意识到这点，并在官网上写到：“将焦点从大英帝国的霸权转向全球和平的工作早已开始。”

改革共运会让更多国家“办得起”

但更实际的问题是，主办共运会的花费超出了多数共和联邦成员国的能力。以往的22届共运会，主办国主要集中在英国（七届）、澳大利亚（五届）、加拿大（四届）和新西兰（三届）这些经济较好的国家。

为了让共运会可持续发展，吸引其他国家办赛并增加受众，共运会联合会前年推出战略路线图，给予主办国更多话语权。未来只有田径和游泳必须成为比赛项目，东道主可挑选更多备选项目成为正式赛项（如三对三篮球），并可提出和自身相关的全新项目（如棍网球）。他们也建议将总赛项控制在15个（去年共有20个），且不强制建选手村。

但在新建议下，维多利亚州政府可谓“反其道而行”，最后因为“成本严重超支”的理由弃办，也难怪令共运会联合会感到不满。