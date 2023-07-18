韩国羽毛球公开赛 我国女双组合旗开得胜

在被韩国组合率先抢到赛点的情况下，我国的金羽佳／黄嘉盈顶住压力，在扳平比分后三度抢到赛点，最终逆转取胜。

我国羽毛球女双金羽佳／黄嘉盈组合从韩国传回捷报，两人星期二（7月18日）在韩国羽毛球公开赛（超级500赛）首圈赛事中逆转险胜韩国组合金慧麟（Kim Hyerin）／李贞贤（Lee Jung Hyun），顺利晋级。我国混双组合陈薇涵／许永凯则是退赛，让印尼组合不战而胜。

金羽佳／黄嘉盈当天碰上了韩国组合，双方鏖战68分钟，最终我方以2比1逆转取胜，三局比分为18比21、21比15和24比22。

首局比赛，韩国组合在开局就打出优势，直接将分差拉至9比3。即便我国组合随后开始努力追分，但依旧未能逆转局面，输掉首局。次局回来，我国组合在调整后渐入佳境，两人在比赛中程发力，一度将分差扩大至18比10，随后轻松拿下第二局，将大比分扳平。决胜局，双方打得异常续胶，比赛先是被韩国组合以20比19抢到赛点，但我方并未放弃，顶住压力并抢回之后的三个赛点，最终以24比22取胜。

这是金羽佳／黄嘉盈首次与金慧麟／李贞贤组合交手，金羽佳赛后受访时说，对手是临时拼凑的组合，所以不太确定他们的打法。“我们只是去适应，去调整，然后呈现出最好的自己。今天的胜利增强了我们的信心，我们也希望把这种信心带到下一场比赛。”

接下来，两人将面对世界排名第五的中国组合张殊贤／郑雨。金羽佳坦言，她知道对手的世界排名比自己高出很多，所以会尽量不去想这些。“我们会和教练一起讨论战术，希望能在比赛当天好好执行。”

许永凯伤病未愈 混双夫妻档退赛

与此同时，我国混双组合陈薇涵／许永凯当天退赛，让印尼组合不战而胜。据悉，就在比赛开赛的前一天，许永凯还在本地接受专家的治疗。

在向我国羽毛球队技术总监马丁·安德鲁（Martin Andrew）核实后，《联合早报》了解到许永凯目前有伤在身，为了保险起见，球队决定让这对混双夫妻档组合退赛，同时希望能给许永凯更多的治疗时间。

安德鲁说：“许永凯在一些较大的动作下会有一些疼痛，我们觉得最好还是检查一下，以更详细地了解他的情况。以他目前的情况，他还是能参加比赛和训练，只不过在一些情况下，他会感到不适。”

至于接下来的日本公开赛（超级750赛）和澳大利亚公开赛（超级500赛），许永凯依然会代表我国出战。赛后他将再回到新加坡做一些相关的医疗检查，为世锦赛做准备。

单打方面，我国首号男单骆建佑与女单杨佳敏将在星期三（19日）出赛，杨佳敏首圈就遇上中国强敌何冰娇，骆建佑则遇上马来西亚选手梁峻豪。