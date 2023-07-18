西哈姆险胜热刺 取得亚太热身赛两连胜

凭借意大利籍前锋斯卡马卡（Scamacca）在比赛第78分钟的进球，“铁锤帮”西哈姆（West Ham）以3比2险胜“热刺”托特纳姆（Tottenham），取得亚太之旅的第二场胜利。

稍早前，西哈姆在澳大利亚的澳都斯体育场 （Optus Stadium）以6比2大胜澳大利亚球队柏斯光荣（Perth Glory），星期二（7月18日）晚铁锤帮在这一福地再次收获胜利的掌声。

上半场比赛，前锋英斯（Ings）和穆巴马（Mubama）先后头槌破门，帮助铁锤帮半场时间就取得2比0的领先优势。下半场，热刺更换全部球员，中场大将洛塞尔索（Lo Celso）和乌多基（Udogie）在三分钟内连进两球，扳平比分。第78分钟，斯卡马卡为西哈姆再次超出比分。最终西哈姆3比2取胜。

以队长凯恩领衔的托特纳姆步入澳都斯体育场。（路透社）

该场比赛共吸引超过4万6000名人到现场观战。值得一提的是，本场比赛热刺控球率高达73%，射门次数更是达到了31次。而铁锤帮仅有七脚射门，四次射正，且三次打破热刺龙门。

西哈姆随后将回到伦敦与当地球会达格纳姆与雷德布里奇（Dagenham and Redbridge）进行友谊赛。而热刺将在23日抵达泰国会师莱斯特（Leicester），接着再于26日在本地与狮城水手（Lion City Sailors）展开较量。