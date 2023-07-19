回福地参加英国高球公开赛 麦克罗伊争大满贯冠军

（霍伊莱克路透电）高尔夫球界四大满贯赛事之一的英国公开赛星期四（7月20日）开打，状态不俗的北爱尔兰名将麦克罗伊（McIlroy）备受看好可以在时隔九年后，夺下个人第五座大满贯冠军。

麦克罗伊在2011年赢得美国公开赛桂冠，2012年夺得美国PGA锦标赛锦标。2014年他首次获得英国公开赛冠军，并在几周后再次称霸美国PGA锦标赛。虽然至此之后他再也没拿下大满贯冠军，但现年34岁的他近期状态不俗，上星期天（16日）拿下苏格兰公开赛冠军后，今年在八项比赛中取得前10，包括6月的美国公开赛亚军。

在去年苏格兰圣安德鲁斯老球场举行的英国公开赛中，他在最后一轮开打前领先的情况下被澳大利亚名将史密斯（Smith）上演惊天逆转，最后排名第三。不过，今年的英国公开赛再度在他2014年夺冠的福地——默西塞德郡小镇霍伊莱克（Hoylake）的皇家利物浦高尔夫球俱乐部举行，因此他的表现备受瞩目。

这名世界排名第二的选球员说：“我从2014年后就没有来过这里，所以我尝试找回那些记忆，并熟悉这里的球场、俱乐部、第一个发球台等。能回到曾经成功的地方很好，向来也都会有很好的感受。

“不管我能否获胜，从过去一个半月的表现看来，我都将带着信心应战。我的比赛状态不错，上周能在困难的情况下控制好球，因此我对本周的比赛感觉很好。”

麦克罗伊的竞争对手不是省油的灯，例如世界排名第一的美国好手舍夫勒（Scheffler）、今年夺得美国大师赛的西班牙名将拉姆（Rahm，世界第三）、史密斯等人都来势汹汹。