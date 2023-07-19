两局轻取梁俊豪 骆建佑韩国公开赛顺利晋级

首次出战韩国羽毛球公开赛，骆建佑目前的当前要务是让自己尽快适应场地。

我国羽毛球一哥骆建佑首次出战韩国公开赛便传回捷报，男单首圈两局轻取马来西亚球员梁俊豪，晋级16强。我国一姐杨佳敏则两局不敌中国选手何冰娇，遭遇一轮游。

韩国羽毛球公开赛星期三（7月19日）展开第二个比赛日的角逐，继女双金羽佳／黄嘉盈组合在前一天晋级16强后，我国男单好手骆建佑以21比10、21比14击败马来西亚好手梁俊豪，轻松晋级，比赛耗时34分钟。

首局上来，骆建佑就占据场上主动，一路保持领先并拿下该局。次局开局，梁俊豪似乎摸清了骆建佑的套路，打了后者一个措手不及，一度以9比2领先。但见惯了大场面的骆建佑临危不乱，稳住阵脚后连追七分，扳平比分再顺势反超，最终赢得比赛。

值得一提的是，这是在羽球场上征战多年的骆建佑首次在韩国参加比赛。他透露，自己目前须要做的就是尽快适应场地，打好每一场比赛。

骆建佑下一轮将挑战中国球员赵俊鹏，后者稍早前2比1逆转韩国前一哥孙完虎，三局比分为17比21、21比18、21比17。

在与赵俊鹏的近五次交手中，骆建佑取得了三胜二负的战绩。今年3月的全英赛，骆建佑在首轮决胜局中被赵俊鹏打出个7比21，陪演了一场“以下克上”的爆冷戏码。

谈及接下来的这场“复仇之战”，骆建佑表示不会有特别大的压力：“我会好好准备明天这场比赛，就像我为每场比赛所做的准备一样。”

我国另一名选手杨佳敏首轮则遭遇劲敌，碰上来自中国的何冰娇，最终以两个19比21落败。

首局比赛，何冰娇前半程保持着微弱领先优势，杨佳敏则是在比赛后半程成功追分，并将比分反超至18比16。但在最后的关键时刻，杨佳敏没能把握住机会，以两分落败。第二局，杨佳敏开局就送给对手一个5比0，而且一度将分差拉大至14比4，让人看到了扳平大比分的希望。然而在比赛后半程，何冰娇展现出强大的得分能力，连得八分，并最终反超比分，杨佳敏遗憾输掉比赛。

谈及最后的几个关键回合，杨佳敏赛后坦言，“可能太急于求胜，才导致击球太过匆忙。我会在这方面加以改进”。

奈良冈功大、山口茜取得开门红

其他比赛，日本男单头号球员奈良冈功大和女单头号球员山口茜都取得开门红，前者以21比10、21比15淘汰以色列选手米沙·西尔伯曼，后者则以21比17、12比21、21比19战胜泰国的李美妙，顺利晋级。

主场作战的头号种子安洗莹同样以21比10、21比14淘汰比利时的谭莲妮，之前拿下印度尼西亚公开赛冠军的中国好手陈雨菲以21比13、21比12轻取印度的查莉哈，均顺利挺进女单16强。