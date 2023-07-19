韩国后卫金玟哉告别那波利转投拜仁

（柏林综合电）26岁韩国籍后卫金玟哉加盟拜仁慕尼黑（Bayern Munich），双方签署五年合同，转会费约5000万欧元（约7450万新元）。

金玟哉曾代表韩国参加过49场国际比赛，攻入三个进球。去年夏天，金玟哉加盟那波利（Napoli），帮助球队赢得了意甲联赛冠军。在那之前，他还先后在中国的北京国安和土耳其的费内巴切（Fenerbahce）效力。

金玟哉说：“这对我来说是一个新的开始。我的首要目标是参加多场比赛。此外，我还想赢得尽可能多的奖杯。”

“我想对我热情的那波利球会、（主帅）斯帕莱蒂（Spalletti）、我的队友们，尤其是那波利球迷，表达我的感激之情。”

拜仁首席执行官德雷森（Dreesen）也对金玟哉的到来表示欢迎，并形容金玟哉的身体素质、心态和速度都给人留下了深刻的印象。

“我们很高兴他能立即参加季前赛，并坚信他的比赛风格也会让我们的球迷兴奋不已。”

随着金玟哉的正式加入，他也有望在8月2日亮相新加坡国家体育场，参与拜仁对利物浦（Liverpool）的友谊赛。

金玟哉曾抱怨北京国安队友弱

2020年，当时在北京国安效力的金玟哉在接受韩国电视台访问时，抱怨国安队友能力不行，坦言自己踢得特别累，有时需要“一个顶两个”。他甚至批评北京国安的后防队友，称“后防线上全是前锋出身，从后卫层面分析的话，对防守的理解会有问题，虽然是国家队员，但补防意识差。”这段话也被外界解读为他在指责前中国国家队队长于大宝。

在金玟哉效力北京国安期间，球队后防人手不足，原本踢前锋的于大宝改踢中后卫，与金玟哉搭档。

虽然业内人士和大部分球迷认为金玟哉这番言论不尊重队友，情商低，但也有部分网民认同金玟哉的观点，认为他实话实说，中国球员理应正视自己跟外援的差距。

迫于压力，金玟哉随后也做出了口头及书面道歉，北京国安也表示已严厉处罚他。