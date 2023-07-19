梅西布斯克茨首次集体训练 巴塞旧将迈阿密重聚

上赛季结束后和布斯克茨一起离开巴塞罗那的左后卫阿尔巴，也将加盟迈阿密国际。另一位前巴塞前锋苏亚雷斯也有可能和前队友们相聚。

（迈阿密综合电）阿根廷足球明星梅西（Messi）美国时间星期二（7月18日）和同样新加盟的布斯克茨（Busquets）展开签约迈阿密国际（Inter Miami）后的首次训练。除了这两位前巴塞罗那（Barcelona）球员，迈阿密国际也将签下另一位巴塞旧将阿尔巴（Alba），并在追逐苏亚雷斯（Suarez）。

如果成真，这支目前在美国职业大联盟东部赛区垫底的球队下来将有这四位前巴塞球星助阵，实力如虎添翼，将全力冲击季后赛资格。

迈阿密国际球员在训练开始前站成两排，让新队友梅西和布斯克茨从“通道中”跑过，并以掌声和背部拍打迎接他们。

贝克汉姆：梅西需时间适应

作为世界杯冠军和七届金球奖得主，梅西可说是自巴西已故传奇比利（Pele）在1975年加盟纽约宇宙队（New York Cosmos）后，加入一支美国球队的最知名球星。共有超过200家媒体出席了这次的训练。

梅西预料将在星期五（21日）对垒墨西哥球队蓝十字（Cruz Azul）的联赛杯小组赛中亮相，但还不清楚是否将首发或替补上阵。迈阿密国际的主教练、同样来自阿根廷的马蒂诺（Martino）日前呼吁大家保持耐心，让梅西先练好体能。

迈阿密国际的老板之一、英格兰足球名宿“万人迷”贝克汉姆（Beckham）说：“梅西会踢一部分的比赛，但上阵多久会由教练和梅西决定，视乎他是否准备好了……不过他看起来很棒，状态不错，只是你也知道，他需要时间来适应。”

阿尔巴也将加盟

布斯克茨（左）和阿尔巴5月底踢完效力巴塞罗那的最后一场比赛后，接受全场球迷掌声。两人如今也将一前一后，加盟迈阿密国际。（路透社）

不过相信有了熟悉的前队友陪伴，梅西在迈阿密的日子将比他之前在巴黎圣日耳曼（PSG）效力时更自在。除了中场布斯克茨，西班牙左后卫阿尔巴也将签约迈阿密国际。球队另一位老板乔治·马斯（Jorge Mas）星期二向媒体宣布了这项消息。这意味着迈阿密国际的三线都将有前巴塞强将助阵。

34岁的阿尔巴目前是西班牙国家队队长，自2012年起为巴塞罗那效力，共上阵422场比赛，贡献26个进球和70个助攻。直到梅西2021年离队转投PSG前，阿尔巴、梅西和布斯克茨共同为巴塞赢得了五座西甲冠军、五座西班牙国王杯冠军、三座西班牙超级杯冠军、一座欧冠冠军、一座欧洲超级杯冠军和一座世界球会杯冠军。

苏亚雷斯或是下一人 但合约成问题

迈阿密国际据报也正计划拉拢另一位前巴塞罗那大将苏亚雷斯（Suarez）。36岁的苏亚雷斯去年年底才转会到巴西球会格雷米奥（Gremio），但他和格雷米奥的合约可能会成为他加盟迈阿密国际的问题。

苏亚雷斯加盟格雷米奥后，在30场比赛中贡献了13个进球和九个助攻，实力依旧出众。（法新社）

苏亚雷斯和格雷米奥签了两年合约，但据ESPN报道，反复受到右膝疼痛困扰的他却自认为无法在格雷米奥拿出好的表现，要求提前解约。之前也传出他难忍疼痛，计划退役的传闻。

在几位前队友都加盟迈阿密国际后，他也对和他们重聚感兴趣，并认为美国联赛较低的强度可能更适合他。他也愿意归还加盟格雷米奥以来所获得的工资，并另外给予补偿，总数约为1000万美元（约1326万新元）。但格雷米奥另有条件，即他离队后在今年内不能再效力于其他球队，令谈判陷入僵局。

对此，马斯说迈阿密国际尚未和格雷米奥或苏亚雷斯进行直接谈判。“我不知道苏亚雷斯能否离开格雷米奥，但如果他可以，我们可自由和他讨论，将他带来球队，这是有可能的。”