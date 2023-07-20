国米在球迷反对声中签下夸德拉多

（米兰综合电）意大利甲级联赛球会国际米兰（Inter Milan）星期三（7月19日）在球迷的反对声中宣布签下尤文图斯（Juventus）前边翼夸德拉多（Cuadrado）。

夸德拉多曾经效力国米的联赛宿敌尤文图斯长达八年，国米在文告上宣布，与这名35岁球员签约一年。这名哥伦比亚球员透露，他在离开尤文图斯后收到很多邀约，他之所以选择国米是因为意大利是他的第二个家。

他说：“能加入欧洲其中一个最大的球会是个荣誉。我收到很多邀约，不过意大利是我的第二个家，我家人对这个国家有着深厚的感情，而且我有机会继续留在这里，并且在一支有伟大历史的大球会踢球。我选择国米因为我们都知道它代表的是世界水平。”

国米方面也认为夸德拉多的技术、多才多艺与稳定性将能提升球队的水平。

然而，夸德拉多来到圣西罗并没有得到国米球迷的肯定，因为他是尤文图斯最近成功的象征性人物，以及两家球会在赛场上对抗，夸德拉多的一些行为令他们厌恶。

最近一次是在上赛季的意大利杯半决赛，两队1比1踢和的比赛，夸德拉多在该场比赛为尤文图斯进球立功，不过他因为抓住汉达诺维奇（Handanovic）的颈部，并拳击他而被禁赛三场。国米的比利时前锋卢卡库（Lukaku）也在该场比赛遭遇种族歧视攻击。

夸德拉多被球迷视为经常假摔球员

此外，夸德拉多也被球迷视为经常假摔的球员，会假装被犯规并夸大身体接触，就像2021年对阵国米时，他踢到佩里西奇（Perisic），然后倒在草坪上，获得罚球并成功主罚。

夸德拉多在周二（18日）晚抵达米兰机场，低着头，拒绝与等待的记者交谈。在完成意大利奥委会的测试后，一名球迷对他发起了一系列的粗口谩骂。

在意大利奥委会大楼外也挂着一条横幅，上面写着：“你已经竭尽所能让自己变得令人厌恶，如果你想改变这一点，就看你自己了。”