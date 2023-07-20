红军队长亨德森或转战沙特联赛 加盟伊蒂法克

（伦敦法新电）据“The Athletic”星期三（7月19日）报道，“红军”利物浦（Liverpool）队长亨德森（Henderson）预料将追随前队友杰勒德（Gerrard），加盟沙特阿拉伯联赛球会伊蒂法克（Al Ettifaq）。

现年33岁的亨德森曾经在利物浦立下不少战功，2019年协助球队夺得欧洲冠军联赛奖杯，隔年又捧起英超联赛冠军。报道称，这名英格兰中场加盟伊蒂哈德后，周薪将高达70万英镑（约120万新元），利物浦则预计从这次转会中收取1200万英镑的经济收益。利物浦前队长杰勒德本月初刚被委任为伊蒂法克队主帅。

亨德森是在2011年从桑德兰（Sunderland）加盟利物浦，并在2015年接任杰勒德的球队队长职务。

在星期三对垒德国球队卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）的友谊赛上，红军主帅克洛普（Klopp）并没有让亨德森上场。

利物浦流失不少球员后 引进两球员补强

自上个赛季结束后，利物浦已经流失不少球员，除了亨德森外，之前米尔纳（Milner）、凯塔（Keita），以及张伯伦（Chamberlain）都已经以自由身离队。也有传言称，中场法比尼奥（Fabinho）也将转战沙特联赛，以4000万英镑加盟伊蒂哈德（Al-Ittihad）。

与此同时，利物浦也引进了麦卡利斯特（Mac Allister）和索博斯洛伊（Szoboszlai）补强。

亨德森加盟沙特球会的决定遭到了利物浦LGBT+球迷团体Kop Outs的批评。沙特政府被指控试图通过举办大型体育赛，以及通过吸引世界上最优秀的足球员参加其国内联赛来洗白其人权记录。