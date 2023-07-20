我国首办铁人三项亚洲赛星光熠熠 约瑟林也参加接力赛

（早报讯）我国8月19日和20日举办首届铁人三项亚洲公开赛，届时包括东京奥运金牌得主、挪威名将布鲁门菲尔特（Blummenfelt）在内的多位世界级好手将来新参赛。我国奥运冠军约瑟林也将连同多位本地选手，组队参加业余接力赛。

主办单位职业铁人三项运动员组织（Professional Triathletes Organisation，简称PTO）星期四（7月20日）公布参赛的男女组别各14位国际选手名单。

东京奥运铁人三项冠军布鲁门菲尔特将在8月18日参加巴黎奥运测试赛后，马不停蹄赶到我国参加亚洲公开赛。（职业铁人三项运动员组织提供）

除了布鲁门菲尔特外，同样来自挪威的世界排名第二名将艾登（Iden）、今年5月赢得铁人三项欧洲公开赛的澳大利亚好手纽曼（Neumann）等多位世界排名前10的男选手都会参赛。

女子组的参赛阵容则由世界前三的澳洲选手阿什利·简特尔（Ashleigh Gentle）、德国的安妮·豪格（Anne Haug）和英国的露西·查尔斯·巴克利（Lucy Charles Barclay）领衔。

男女组各将有20位选手参赛，其余参赛阵容将在日后公布。这项赛事的总奖金高达60万美元（约79万5000新元），男女冠军各可获得10万美元。

约瑟林首次挑战公开水域游泳

除了专业组，赛会也设立“有经验业余组”比赛，约瑟林将和另外14位我国选手参加接力赛，他们包括在今年5月东南亚运动会结束后退役的脚踏车选手沈德光与罗苡玮、马拉松选手刘威延等。

比赛将在滨海湾举行，无论是哪个组别，赛程长度都是100公里（两公里游泳、80公里脚踏车和18公里跑步）。

约瑟林星期一（17日）在Instagram发文说，这将是他首次参与公开水域游泳比赛，也是他第一次在滨海湾水域游泳。“我不否认我有些紧张，但感受到的多数是好的氛围。”