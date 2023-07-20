韩国赛对阵中国一胜一败 骆建佑晋级八强女双止步

骆建佑和赵俊鹏继今年全英赛后再交手。当时在决胜局惨败的骆建佑，这次回敬了一个大比分，通过连得10分取得胜利。

我国选手星期四（7月20日）在韩国羽毛球公开赛对上中国选手，取得一胜一负。男单骆建佑激战三局拿下赵俊鹏，将和马来西亚的黄智勇争夺半决赛资格；女双金羽佳／黄嘉盈两局不敌张殊贤／郑雨，止步16强。

被列为赛会四号种子的骆建佑在16强迎战世界排名第27的赵俊鹏。两人上次交锋是在今年3月的全英赛32强，当时骆建佑以16比21、21比16、7比21落败。

这次再度交手，双方同样大战三局，但每局胜负情况和上次完全相反。骆建佑以21比19拿下首局后，赵俊鹏以21比17扳平。在决胜局轮到骆建佑“回敬”之前全英赛大比分落败的经历，以21比6横扫对手。

骆建佑决胜局连得10分

赵俊鹏在末局5比11落后的情况下结束间歇后，只扳回了一分。骆建佑过后通过数次杀球得分，加上赵俊鹏连续失误，连得10分取胜。

骆建佑在比赛中显得很有自信，在控制节奏和展现自己杀球强项的方面都相当果断。第一次参加韩国公开赛的他赛后说：“和前一天相比，我感觉我已更适应和熟悉比赛的环境。”

虽然在决胜局出现一面倒的情况，但他表示这仍是一场艰难的比赛，很庆幸自己能获胜。“我并没有想到上次我们交手的情况，我专注于拿下每一分，一分一分来。”

骆建佑将在星期五（7月21日）的八强对垒马来西亚二号男单黄智勇。黄智勇直落两局以21比18、21比17战胜香港的伍家朗，阻止后者继首圈战胜李梓嘉后，再度斩下马国男单。

虽然骆建佑的世界排名比黄智勇高（第八对第23），但在去年的共和联邦运动会八强中，骆建佑打上三局被对手逆转出局。这也是两人唯一一次交锋。

完败中国组合 我国女双：对手先发制人无法扭转形势

金羽佳（左）和黄嘉盈两局不敌中国的张殊贤／郑雨，止步16强。（档案照片）

较后登场的女双金羽佳／黄嘉盈和中国二号组合张殊贤／郑雨的实力差距明显，我国组合以两个11比21败阵。

世界排名第五的中国组合尽管在首局初段因几次开球失误送分，但还是能以11比6的优势进入间歇。我国组合因对手压迫发挥不出实力，在31分钟内落败。

对于这场败仗，金羽佳说她们赛前计划和对手打进攻战，但中国组合在开赛后就先发制人，掌控了比赛。“我们无法足够快地适应比赛，并把形势转向我们有利的方向。我们也对今天出现的简单失误感到不满。”

日本男女单头号种子涉险晋级

其他比赛方面，赛会头号种子、日本男女单打好手奈良冈功大和山口茜都有惊无险地晋级。奈良冈功大在决胜局前段落后的情况下，以21比14、18比21、21比17战胜印度的普里扬舒。山口茜则是在首局落败后成功翻盘，以20比22、21比14、21比14拿下马来西亚的吉苏娜。

“女单F4”的其他三人安洗莹（韩国）、陈雨菲（中国）和戴资颖（台湾）也都悉数挺进，不过中国的五号种子选手何冰娇爆冷栽在东道主选手金佳恩拍下，比数是9比21、17比21。

另一位落马的是台湾的男单二号种子周天成。状态不稳的他13比21、19比21不敌丹麦好手安东森，近五站比赛第四次止步16强。

陷入低迷的日本前一哥桃田贤斗日前虽然以三局勇挫印度名将斯里坎特，终止连续四站一轮游的尴尬，但他在16强难奈中国的石宇奇，两局16比21落败，无缘挺进。