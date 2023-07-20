女足世杯前夕奥克兰发生枪击案 球队纷纷报平安

2023年女足世界杯星期四（7月20日）开战，但作为主办城市之一的奥克兰却在开赛前几小时发生枪击案。不过，新西兰政府认为那是个人所为，不会威胁到国家安全而宣布世界杯如期进行，而两个东道主国家澳大利亚与新西兰都取得开门红。

（奥克兰综合电）2023年澳大利亚与新西兰女足世界杯星期四（7月20日）开战，但就在开赛前几个小时，新西兰举办城市之一的奥克兰竟发生枪击事件。

这起事件造成包括枪手在内的三人死亡和10人受伤，身处奥克兰的几支女子足球队虽表示震惊，但均告平安。

澳洲与爱尔兰球员在开赛前为在奥克兰枪击事件中的死难者默哀一分钟。（路透社）

新西兰足球总会发言人说：“新西兰足球为今早在奥克兰发生的事件感到震惊，但我们可以确定女足的所有球员和工作人员都安全。”

住在靠近案发地点一家酒店内的挪威女足队同样在事发后向大家报平安。队长玛伦·梅尔德（Maren Mjelde）在受访时说，她们在睡梦中被直升机和大量救护车的声音吵醒。

“我们本来不知道发生了什么事，但最后从电视和当地媒体得知了消息。我们一直都感到安全。国际足联在酒店内有很好的安保系统，我们球队也有自己的保安人员。”

她还说：“每个人都看起来很平静，而我们也将正常地准备今晚的比赛，但如果当局有任何指示，我们可能得做出一些调整。”

同样以奥克兰为基地的卫冕冠军美国队亦在事发后表示，所有球员和工作人员安全。

新西兰总理希普金斯在枪击案后召开的记者会上说：“显然，随着国际足联世界杯今晚开幕，奥克兰将成为众人焦点。政府今早已和国际足联沟通过，比赛会按照原定计划进行。”

与此同时，他也重申没有更广泛的国家安全威胁，这起枪击事件看来是个人所为。

新西兰获世杯历史首胜 澳洲也旗开得胜

本届女足世界杯的序幕战是由东道主之一的新西兰对垒挪威。

新西兰虽是第六次参加世界杯，此前却未曾从小组出线，更没赢过一场胜利。在星期四下午举行的2023年女足世界杯序幕战中，她们充分利用了主场优势，以一球击退挪威，取得世界杯历来首胜。

新西兰前锋汉娜·威尔金森（Hannah Wilkinson）在第48分钟近距离进攻得手，挪威最好的一次扳平机会出现在第81分钟，可惜图瓦·汉森（Tuva Hansen）的射门击中横梁弹出。

挪威曾是世界女足豪强之一，前五届世界杯有一次获得冠军（1995年），一次夺得亚军，两次打入半决赛，可是在近三届世界杯赛中，她们却分别止步小组赛、16强和复赛，实力明显下滑。

即便如此，挪威队长玛伦还是对球队首仗败给新西兰感到震惊。她说：“这不是我们预想中的。我们最后25分钟才清醒，但为时已晚。”

澳洲球员在终于攻破爱尔兰龙门后疯狂庆祝。（法新社）

另一名东道主澳洲也在几小时后展开了他们的本届世界杯征程。尽管她们的首个对手是首次参赛的爱尔兰，但她们却到了第52分钟才凭借罚球撕开爱尔兰的防线。

澳洲前锋海丽·拉索（Hayley Raso）当时在禁区内准备接球时，被爱尔兰前锋玛丽莎·舍瓦（Marissa Sheva）从后撞到，裁判毫不犹豫地判罚罚球，澳洲副队长斯特芙·凯特利（Steph Catley）随即主罚命中，让7万多名现场球迷陷入疯狂。

爱尔兰随后发起狂飙反击，但澳洲守到最后1比0胜出。