红魔签下奥纳纳 费尔南德斯出任新队长

（曼彻斯特综合电）英格兰超级联赛球会“红魔”曼联（Man Utd）星期四（7月20日）宣布，从意大利甲级联赛球会国际米兰（Inter Milan）签下喀麦隆门将奥纳纳（Onana）。

奥纳纳与曼联签约五年，并有续约一年的选项。据《天空体育》报道，曼联将为这名27岁门将支付5100万欧元（约7534万新元）外加400万欧元附加费。

奥纳纳在加盟后的声明上说：“曼联有着悠久的历史，拥有不可思议的门将，我将竭尽全力在未来几年创造自己的成就。”

在发布加盟红魔声明的同时，奥纳纳也向国米球迷告别。“我爱上了圣西罗、拉科瓦和这座城市。现在的情况适合我在曼彻斯特开始新的旅程。”

马奎尔将离开曼联 费尔南德斯担任队长

与此同时，曼联也宣布了新赛季的队长人选，葡萄牙籍中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）将取代马奎尔（Maguire），担任球队队长。

马奎尔因为无法锁定曼联的首发位置，其队长职务也因此被主帅滕哈格（ten Hag）所褫夺。媒体称这名英格兰国脚将离开曼联。

费尔南德斯在马奎尔缺勤期间，一直担任代队长的职务，因此受委为球队新队长并不叫人意外。这名葡萄牙球员代表红魔出战185场比赛，打进64个球，并有54次助攻。

曼联在声明中说：“这名葡萄牙中场已经多次为曼联佩戴队长袖标，滕哈格已经确认他将永久领导球队。”